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海外債交易熱券商搶商機 前五月複委託量勁揚六成

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
券商複委託交易今年爆量，前五月累計已突破2.9兆元，相當於去年全年交易量六成多。 路透
券商複委託交易今年爆量，前五月累計已突破2.9兆元，相當於去年全年交易量六成多。 路透

券商複委託交易今年爆量，前五月累計已突破2.9兆元，相當於去年全年交易量六成多，除美股在AI題材帶動下吸引國人進場，在美聯準會（Fed）升息到頂，可望在今年內反轉降息激勵下，海外債券複委託交易量前五月也大增六成。

2023年券商複委託交易量衝上4.48兆元，年成長21.4%，超越2021年的4.31兆元，再創歷史新高。市場看好，今年券商複委託交易量有望再寫新猷。  

同時，證券商看好投資人卡位債券商機，不僅降低投資門檻最低到1,000美元，且可選擇標的也增加，造福小額投資人。

法人分析，今年AI題材帶動台、美股市頻創新高，加上美Fed升息到頂明確，不論是高資產大戶或小額投資人，都想趁降息前卡位債券，等待降息確定後賺資本利得，因此愈來愈多券商推出低門檻線上複委託投資債券服務，只要2,000美元甚至1,000美元就可投資，讓更多投資人有機會布局以待日後降息賺取資本利得，更重要的是可投資標的增加，部分券商低門檻投資債券檔數超過十檔，甚至更多。

券商複委託海外債券降低門檻並增加適用標的 圖／經濟日報提供
券商複委託海外債券降低門檻並增加適用標的 圖／經濟日報提供

公股券商兆豐證券董事長陳佩君指出，兆豐證預定7月起推出最低1,000美元起的複委託海外債券交易，是目前市場最低的複委託買債門檻，以達到普惠金融，且市場多預期美國降息時間推遲到第3季，因此及時推出降低海外債投資門檻，嘉惠一般投資人參與。

兆豐證券副總經理劉安懷表示，配合新服務1,000美元小額債券標的一口氣推出20檔，是目前市場小額投資海外債檔數最多的。

這20檔可下1,000美元的小額債標的，分為六大區塊，包括金融類四檔，如麥格理集團、大都會人壽；核心消費企業包括家得寶、迪士尼等三檔；工業兩檔；科技類包括蘋果、英特爾等四檔；醫療保健有聯合健康集團等三檔；美國公債四檔。

這20檔標的債券票面利率從最低一檔1.8%到最高近7.4%，其中有11檔票面利率在4.6%以上到5%、6%以上，都是1,000美元就可投資。

目前證券商提供低門檻複委託買海外債的，還有富邦、元大、永豐金、統一與國泰證券，其中富邦證券和兆豐證券一樣，都是市場最低、1,000美元起跳，元大、永豐金（2890）、統一與國泰證則是2,000美元，且永豐金、統一與國泰的小額債檔數也有十多檔。

債券

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