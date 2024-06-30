匯市最前線／台幣32~32.6元波動
日圓兌美元匯率上周五（28日）貶破161，拖累新台幣匯率等主要亞幣走勢，新台幣匯率早盤一度貶至32.59元，終場升值8分，收在32.45元，連兩升並為半周高點。
匯銀主管指出，美國通膨趨緩，使聯準會較早降息機率升高，因美元回落，新台幣匯率本周有機會維持相對強勢，預估將位於32至32.6元區間波動整理。
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