匯市最前線／台幣32~32.6元波動

市場通膨預期心理濃厚，保值性最強的除了不動產，另一個就是黃金，美銀、花旗兩大外銀6月出具的最新報告，甚至看好未來1年內金價有望升至3000美元，較目前2300至2400美元價位，還有30%上漲空間。不過，市場上多空消息紛雜，金價4月下旬起陷入盤整迄今，投資人該何時切入進場時點？

2024-06-29 10:00