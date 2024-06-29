台新金控團隊新陣線成型 下週一召開臨時董事會定案
各大金控已在六月底前開完股東會，隨即已經有多家金控陸續展開經營團隊的最新人事佈局，除了新光金董事長陳淮舟請辭動作，並且新光金將在下周一改選出新任董事長之外，市場也傳出台新金控以及旗下的銀行人壽也會在下周一召開臨時董事會，通過經營團隊改組的四項重要人事案。
包括了台新金控總經理林維俊兼任台新人壽董事長、台新銀行總經理尚瑞強升任副董事長、台新銀行法金執行長林淑真升任總經理，以及台新銀行個金副執行長包國儀升任執行長。 其中台新銀行的人事異動，主要在進行經營團隊的新接班布局。
除此之外，市場也傳出在七月份信保基金總經理吳莉芬將轉戰台新金，出任台新金旗下的台新投顧董事長。此外，台新證券總經理林献群今年8月1日將屆齡退休，屆時專任台新期貨董事長，台新證總座則將由擅長承銷的台新證券資本市場事業處副總陳立國升任。
合計台新金、新光金、以及中信金和元大金，在召開股東會之後進行高層人事異動的金控已經有四家。
中信金則是在28號宣布，由回鍋中信金的中信金執行副總劉奕成，接替現任的科技長賈景光出掌科技長的職務，此外中信產險董事長林欽淼也辭任，外傳將由台灣人壽董事許東敏接任董事長的職務。
元大金控和元大證券則是在本周二召開董事會，通過由證券總經理王義明勝任副董事長總經理哲由元大韓國子公司總經理郭明正升任。
上述4家金控陸續在股東會結束之後完成人事新佈局之外，後續大型金控是否還有高層人異動，也深受金融圈矚目，其中公股金控的新人事佈局，預計在七月底之後正式對外宣布。
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