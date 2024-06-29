台新金控團隊新陣線成型 下週一召開臨時董事會定案

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

各大金控已在六月底前開完股東會，隨即已經有多家金控陸續展開經營團隊的最新人事佈局，除了新光金董事長陳淮舟請辭動作，並且新光金將在下周一改選出新任董事長之外，市場也傳出台新金控以及旗下的銀行人壽也會在下周一召開臨時董事會，通過經營團隊改組的四項重要人事案。

包括了台新金控總經理林維俊兼任台新人壽董事長、台新銀行總經理尚瑞強升任副董事長、台新銀行法金執行長林淑真升任總經理，以及台新銀行個金副執行長包國儀升任執行長。 其中台新銀行的人事異動，主要在進行經營團隊的新接班布局。

除此之外，市場也傳出在七月份信保基金總經理吳莉芬將轉戰台新金，出任台新金旗下的台新投顧董事長。此外，台新證券總經理林献群今年8月1日將屆齡退休，屆時專任台新期貨董事長，台新證總座則將由擅長承銷的台新證券資本市場事業處副總陳立國升任。

合計台新金、新光金、以及中信金和元大金，在召開股東會之後進行高層人事異動的金控已經有四家。

中信金則是在28號宣布，由回鍋中信金的中信金執行副總劉奕成，接替現任的科技長賈景光出掌科技長的職務，此外中信產險董事長林欽淼也辭任，外傳將由台灣人壽董事許東敏接任董事長的職務。

元大金控和元大證券則是在本周二召開董事會，通過由證券總經理王義明勝任副董事長總經理哲由元大韓國子公司總經理郭明正升任。

上述4家金控陸續在股東會結束之後完成人事新佈局之外，後續大型金控是否還有高層人異動，也深受金融圈矚目，其中公股金控的新人事佈局，預計在七月底之後正式對外宣布。

中信金 台新金控 董事長

延伸閱讀

劉奕成 回鍋中信金

新光金證實陳淮舟請辭 魏寶生下周一接任董座呼聲高

獨／金融圈再傳震撼彈！新光金董座陳淮舟將請辭

獨／台新金著手進行對新光金實地查核 最快7月底出價

相關新聞

國人搶進美國商品效應 瘋買美股債 國銀對美曝險攀高

國人蜂擁投資美債與美股ETF，國銀對美國曝險規模屢創新高。中央銀行昨（28）日公布，今年第1季底，國銀對美曝險金額達1,...

金管會20年改革篇／邁入下個20年 射三箭提高競爭力

金管會從成軍初期的跌跌撞撞到站穩腳步，20年來的表現，外界給予肯定，也有更多的期許。《經濟日報》近期訪談多位專家，展望下...

台幣上半年貶1.7元 跌勢居亞幣第三

日圓兌美元匯率昨（28）日摜破161，拖累新台幣匯率等主要亞幣走勢，新台幣匯率早盤一度貶至32.59元，但因出口商季底拋...

台日交叉匯率0.2016 寫1993年以來新低

日圓兌美元貶破161，38年來最低，中央銀行資料顯示，日圓兌新台幣匯率昨（28）日跌至0.2016，為1993年有紀錄以...

凱基壽美元保單 利率調升

壽險業7月宣告利率大戰暫告休兵。國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、三商美邦、全球人壽、台新人壽、元大人壽、宏泰人壽、遠雄人壽...

劉奕成 回鍋中信金

金融業高層吹搬風。中信金控昨（28）日宣布調整重要營運主管，原中信金資深副總經理賈景光卸下科技長一職，改由中信金執行副總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。