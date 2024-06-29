凱基壽美元保單 利率調升

壽險業7月宣告利率大戰暫告休兵。國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、三商美邦（2867）、全球人壽、台新人壽、元大人壽、宏泰人壽、遠雄人壽等主要壽險公司．7月台外幣保單的宣告利率均未調整，僅凱基人壽宣布，7月調升53張美元保單宣告利率，調幅為5個基本點，最高利率維持4.05%。

凱基人壽表示，7月調升美元保單宣告利率，主要考量目前債息率維持穩定且有累積收益，因此適度調整宣告利率以回饋保戶；調整後，凱基人壽新台幣商品宣告利率最高為2.7%，美元現售商品宣告利率最高仍為4.05%。

以美元保單而言，目前包括壽險龍頭國泰人壽、凱基人壽、台灣人壽、全球人壽、遠雄人壽、第一金人壽、元大人壽與台新人壽等，最高宣告利率達4.05%、為目前市場上的最高水準。

今年以來，壽險公司持續調高宣告利率提升投資誘因。壽險龍頭國泰人壽6月時曾全面調升美元商品宣告利率，幅度介於10至15個基本點；調升後，美元保單最高利率為4.05%；台新人壽、元大人壽、凱基人壽6月也跟進調升，美元保單利率均達4.05%的最高水準。

宣告利率是指保險公司向保戶收取保費後加以運用後，依據實際投資狀況等因素而得到的報酬率，因此，宣告利率會隨著經濟環境而有所改變，是一種非固定也非保證的利率。

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