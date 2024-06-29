凱基壽美元保單 利率調升

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

壽險業7月宣告利率大戰暫告休兵。國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、三商美邦（2867）、全球人壽、台新人壽、元大人壽、宏泰人壽、遠雄人壽等主要壽險公司．7月台外幣保單的宣告利率均未調整，僅凱基人壽宣布，7月調升53張美元保單宣告利率，調幅為5個基本點，最高利率維持4.05%。

凱基人壽表示，7月調升美元保單宣告利率，主要考量目前債息率維持穩定且有累積收益，因此適度調整宣告利率以回饋保戶；調整後，凱基人壽新台幣商品宣告利率最高為2.7%，美元現售商品宣告利率最高仍為4.05%。

以美元保單而言，目前包括壽險龍頭國泰人壽、凱基人壽、台灣人壽、全球人壽、遠雄人壽、第一金人壽、元大人壽與台新人壽等，最高宣告利率達4.05%、為目前市場上的最高水準。

今年以來，壽險公司持續調高宣告利率提升投資誘因。壽險龍頭國泰人壽6月時曾全面調升美元商品宣告利率，幅度介於10至15個基本點；調升後，美元保單最高利率為4.05%；台新人壽、元大人壽、凱基人壽6月也跟進調升，美元保單利率均達4.05%的最高水準。

宣告利率是指保險公司向保戶收取保費後加以運用後，依據實際投資狀況等因素而得到的報酬率，因此，宣告利率會隨著經濟環境而有所改變，是一種非固定也非保證的利率。

保單 凱基人壽 壽險公司

延伸閱讀

鍾佳濱、黃珊珊跨黨綠白合作 催生保單強制執行新指引

「不保證續保」健康險來了

《「我是有錢人」迷思744》醫療險政策改革掀停賣潮，民眾只能坐以待斃？！

回歸「損害填補」原則 醫療、意外、失能險改版

相關新聞

國人搶進美國商品效應 瘋買美股債 國銀對美曝險攀高

國人蜂擁投資美債與美股ETF，國銀對美國曝險規模屢創新高。中央銀行昨（28）日公布，今年第1季底，國銀對美曝險金額達1,...

金管會20年改革篇／邁入下個20年 射三箭提高競爭力

金管會從成軍初期的跌跌撞撞到站穩腳步，20年來的表現，外界給予肯定，也有更多的期許。《經濟日報》近期訪談多位專家，展望下...

台幣上半年貶1.7元 跌勢居亞幣第三

日圓兌美元匯率昨（28）日摜破161，拖累新台幣匯率等主要亞幣走勢，新台幣匯率早盤一度貶至32.59元，但因出口商季底拋...

台日交叉匯率0.2016 寫1993年以來新低

日圓兌美元貶破161，38年來最低，中央銀行資料顯示，日圓兌新台幣匯率昨（28）日跌至0.2016，為1993年有紀錄以...

凱基壽美元保單 利率調升

壽險業7月宣告利率大戰暫告休兵。國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、三商美邦、全球人壽、台新人壽、元大人壽、宏泰人壽、遠雄人壽...

劉奕成 回鍋中信金

金融業高層吹搬風。中信金控昨（28）日宣布調整重要營運主管，原中信金資深副總經理賈景光卸下科技長一職，改由中信金執行副總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。