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台幣上半年貶1.7元 跌勢居亞幣第三

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣與美元。 聯合報系資料照
新台幣與美元。 聯合報系資料照

日圓兌美元匯率昨（28）日摜破161，拖累新台幣匯率等主要亞幣走勢，新台幣匯率早盤一度貶至32.59元，但因出口商季底拋匯需求旺盛，加上台股大漲，吸引外資大舉匯入，匯市午後豬羊變色、由貶翻升，終場升值8分，收在32.45元，連兩升並為半周高點，成交量17.05億美元。

央行資料顯示，美元強勢無法擋，新台幣匯率周線、月線、季線與半年線「四線」全黑。過去一周，新台幣匯率貶值8.1分，貶值幅度為0.25%；今年6月，新台幣匯率單月貶值0.09%。

今年第2季，新台幣匯率貶幅為1.42%；今年上半年，新台幣匯率貶了1.715元，幅度達5.29%。

放眼主要亞幣，新台幣匯率貶勢居中；以第2季而言，新台幣匯率貶值1.42%，落後日圓匯率的5.96%，及台灣主要貿易對手國貨幣韓元的2.14%。

以上半年看，新台幣匯率貶幅5.29%，在主要亞幣排第三，落後日圓匯率貶幅12.13%，以及韓元的5.84%。

匯銀主管指出，熱錢昨天匯入約8億美元，出口商也積極拋匯轉現金，使新台幣終場升值8分報收。

台幣匯率 新台幣

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