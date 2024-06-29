國票金：外幣債將苦盡甘來

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導

國票金控（2889）昨（28）日召開法說會，由總經理陳冠舟主持。陳冠舟指出，國票金核心子公司國際票券，主要獲利來源三大支柱為債券業務的養券利差、授信業務利差及資本市場，所持有的台外幣債券投資組合均為投資等級債券，信用品質佳，隨著美元降息的可能性趨近，外幣債券將「苦盡甘來」，利差損可望改善。

國票金昨天宣布，今年前五月累計稅後純益8億6,375萬元，較去年同期增加242萬元，增幅僅0.28%，EPS為0.25元，每股淨值11.47元，年化ROE為5.08%。

陳冠舟指出，子公司國際票券及國票證券稅後淨利分別為7億1,843億元及5億5,103萬元，較去年同期成長4.22％及49.54%，子公司國票創投前五月獲利較去年同期減少9,542萬元。

國票金控今年設立國內租賃公司，對國票授信客戶資源及綠能融資業務延伸發展，有利提供中小型企業多元靈活融資服務。此外，由於主管機關開放網銀承作法人金融業務，國票金控將擴大子公司在法人金融業務的合作，發揮國票金控在法人金融優勢。

債券 國票金控

延伸閱讀

遲遲等不到降息 債券投資人心好累？30年債券投資專家教戰：想賺價差可買「這種債」

法說高峰期 五產業聚焦

《「我是有錢人」迷思745》散戶「跳車00940」短短三個月就由買轉賣 專家：心意不堅

台股主動型基金定期定額效益驚人，長期動能強勁

相關新聞

國人搶進美國商品效應 瘋買美股債 國銀對美曝險攀高

國人蜂擁投資美債與美股ETF，國銀對美國曝險規模屢創新高。中央銀行昨（28）日公布，今年第1季底，國銀對美曝險金額達1,...

金管會20年改革篇／邁入下個20年 射三箭提高競爭力

金管會從成軍初期的跌跌撞撞到站穩腳步，20年來的表現，外界給予肯定，也有更多的期許。《經濟日報》近期訪談多位專家，展望下...

台幣上半年貶1.7元 跌勢居亞幣第三

日圓兌美元匯率昨（28）日摜破161，拖累新台幣匯率等主要亞幣走勢，新台幣匯率早盤一度貶至32.59元，但因出口商季底拋...

台日交叉匯率0.2016 寫1993年以來新低

日圓兌美元貶破161，38年來最低，中央銀行資料顯示，日圓兌新台幣匯率昨（28）日跌至0.2016，為1993年有紀錄以...

凱基壽美元保單 利率調升

壽險業7月宣告利率大戰暫告休兵。國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、三商美邦、全球人壽、台新人壽、元大人壽、宏泰人壽、遠雄人壽...

劉奕成 回鍋中信金

金融業高層吹搬風。中信金控昨（28）日宣布調整重要營運主管，原中信金資深副總經理賈景光卸下科技長一職，改由中信金執行副總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。