國票金：外幣債將苦盡甘來
國票金控（2889）昨（28）日召開法說會，由總經理陳冠舟主持。陳冠舟指出，國票金核心子公司國際票券，主要獲利來源三大支柱為債券業務的養券利差、授信業務利差及資本市場，所持有的台外幣債券投資組合均為投資等級債券，信用品質佳，隨著美元降息的可能性趨近，外幣債券將「苦盡甘來」，利差損可望改善。
國票金昨天宣布，今年前五月累計稅後純益8億6,375萬元，較去年同期增加242萬元，增幅僅0.28%，EPS為0.25元，每股淨值11.47元，年化ROE為5.08%。
陳冠舟指出，子公司國際票券及國票證券稅後淨利分別為7億1,843億元及5億5,103萬元，較去年同期成長4.22％及49.54%，子公司國票創投前五月獲利較去年同期減少9,542萬元。
國票金控今年設立國內租賃公司，對國票授信客戶資源及綠能融資業務延伸發展，有利提供中小型企業多元靈活融資服務。此外，由於主管機關開放網銀承作法人金融業務，國票金控將擴大子公司在法人金融業務的合作，發揮國票金控在法人金融優勢。
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