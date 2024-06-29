羅偉睿 接安聯人壽總座

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

德國安聯集團旗下子公司台灣安聯人壽昨（28）日宣布，自8月1日起將任命集團比利時、荷蘭盧森堡區域執行長羅偉睿（Jan-Joris Louwerier）為新任安聯人壽總經理。而任職11年總座的林順才因績效優異，將赴上海接掌安聯（中國）保險控股總經理。

安聯人壽日前董事會通過相關人事案，待主管機關核准後生效。將成為台灣安聯人壽總舵手的羅偉睿，自安聯集團比利時、荷蘭及盧森堡區域執行長轉任，在保險及金融服務領域擁有超過22年經驗，涵蓋新興市場和成熟市場，以產品行銷、企業營運、資訊科技、風險管理、數位轉型及併購等專業見長。羅偉睿深黯產業脈動與保險業經營策略；曾任印尼安聯壽險執行長暨總經理。

擁有美國精算協會正精算師執照的林順才為香港人，自2013年加入安聯人壽擔任總經理，帶領安聯人壽逐年穩定成長，成為國內投資型保單領導品牌。

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