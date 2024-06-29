金融業高層吹搬風。中信金控（2891）昨（28）日宣布調整重要營運主管，原中信金資深副總經理賈景光卸下科技長一職，改由中信金執行副總經理劉奕成接棒，自7月1日生效；據悉，劉奕成在2013年就曾擔任過中信銀的執行副總，時隔多年再度「回鍋」，接掌科技長大位。

中信金控大股東辜仲諒重返董事會，牽動中信金與子公司高層人事布局，除金控前總經理吳一揆重返中信金，接任中信金副董事長外，中信產險董事長林欽淼日前請辭，外傳將由台壽董事許東敏接任。

據了解，中信金新任科技長劉奕成，在吳一揆擔任中信金控總經理期間，2015年初獲拔擢，升任中信銀行信用金融執行長，在其任內，簽下重要合作夥伴LINE Pay，為了與LINE發行「中國信託LINE Pay卡」，劉奕成親力親為，該卡發行一年內衝破百萬張，至今仍然是中信金控最夯的信用卡，發行量突破540萬張。

中信金相當看重金融科技發展，去年搭建90坪多功能場域「CTBC 168 Studio」，展現中信金控金融科技發展，並且定調2024年金融科技會鎖定「AI、區塊鏈丶雲端」。

劉奕成金融資歷頗深，曾任國泰世華銀消金副總、悠遊卡公司董事長、巴克萊銀台北分行董事總經理及台灣投資銀行部主管等等，具有高金融科技領域敏銳度，過往也曾參與中國信託數位金融與數位支付領域，同時是是電支委員會首任委員。

據了解，劉奕成未來將以發展中信金數位科技與新金融等發展為主，賈景光則將全力著重在系統等應用面，例如銀行IT核心現代化等。

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