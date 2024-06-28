金管會20年改革篇／那些年的主委們 各有遺憾

經濟日報／ 記者仝澤蓉邱金蘭／台北報導

歷任金管會主委出了一位閣揆、兩位副閣揆，新世代金融基金會董事長陳冲一人就占了兩個。這位金融界的老兵，在金融海嘯襲擊時接下重擔，不僅成功穩住金融市場，任內還做了一件台灣金融史上的大事，簽訂兩岸金融監理合作備忘錄，兩岸金融市場正式邁入雙向往來。

他在金管會一年五個月後，高升行政院副院長，對這位經驗老道的資深監理官來說，也有未竟之事。

陳冲說，當時他的作法是「先安內再攘外」，先把台灣穩下來，再以區域為舞台，「我那時想讓金融業以區域為舞台站穩腳跟」，可惜後來就離開金管會了。

台灣金聯董事長施俊吉是另一位曾任副閣揆的金管會主委，他任內碰到金融重建基金要接管問題金融機構及雙卡風暴，他說，當時計劃先處理規模較小的東企、花企，但東企接管後，中華銀行的王又曾畏罪潛逃出境，中華銀行擠兌，他也請辭以示負責。

施俊吉說，當時他在金管會想把八家問題金融機構全部接管，還想一併解決問題保險公司，可惜沒有那麼多時間和預算。

陳裕璋則是另一種風格的主委，任期三年兩個月，在當時是任期最長的主委，卻也被金融界視為是最保守的主委。在無預警下台後，他認為真正原因是「監理上的堅持得罪很多人」，這位謹慎、堅持的「孤鳥」，卸任後回鄉下種苦茶樹。

從陳裕璋手上接下重擔的是曾銘宗。他大力推動開放金融市場，被外界視為「興利」主委，樂意傾聽各界聲音，也是最早力推數位金融的主委。他希望台灣的金融業可以走出台灣、布局亞太，成為亞洲地區最重要、最活躍的銀行，他任內雖有些整併案，但仍未進行大幅度的整併。

曾銘宗說，「我想推公公併但未推成，大幅整併後才能區域化，否則沒整併走不出去。當時想做，但還是沒有作出成績」。

而金管會唯一的女性主委王儷玲，最掛心的是，金融科技發展須加快腳步，才不會讓台灣失去國際競爭力。

她說，像是開放銀行（Open Banking），牽涉資料共享等問題，國際都在做，台灣則是怕開放後監理不到，走得相對慢。而讓她感到遺憾的是，任內想推勞退自選，卻未能成功。

前主委丁克華任內主推金融業協助產業發展，他說，當時國內產業面臨國際競爭力挑戰，流行「兩兆（指面板、半導體產業）傷心」、「四大慘業」等說法，在那樣的環境下，金管會的重點工作就是希望金融業協助產業發展，當時也推出「夾層融資」及希望能恢復一、兩家工業銀行，可惜這兩件事都未能推動成功。（系列完）

金管會 金融業 陳冲

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