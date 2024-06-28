金管會20年改革篇／借鏡星國 跨足區域金融

根據全球金融中心指數（ GFCI）排名，新加坡連續四年名列全球第三，僅次紐約和倫敦。從一個馬來半島南端的小漁村，到全球排名第三的金融中心，新加坡做對哪些事？

星展集團策略長林鑫川曾經來台擔任星展銀行（台灣）總經理五年，對台、新兩地的金融環境非常熟悉。林鑫川點出兩大關鍵，一是起步較早，二是新加坡經歷多次金融整併 。

他解釋，要成為區域金融中心不是一蹴可幾，早在1965年，新加坡脫離馬來西亞獨立建國後，在1970年代，就有建構亞洲金融中心的想法。「我們一直很務實，永遠on the ball」，林鑫川說，新加坡始終關注世界大趨勢，而且懂得抓住機遇，「因為生存是很重要的問題，」林鑫川說，要生存，就得讓自己成為對世界有用的地方。

新加坡的金融業經歷多次整合，新加坡政府也提供稅務優惠，吸引外國銀行前來設據點。儘管今日新加坡的銀行總數和台灣差不多，但多以國際性的投資銀行為主，而非全部是做全方位業務的銀行。

新加坡大型銀行包括星展（ DBS ）、華僑（OCBC）、大華（UOB）三家本土銀行，還有外商的花旗、渣打、滙豐以及馬來西亞中國銀行，加起來不超過十家。

他提到，一家銀行要處理的事情很多，除了業務推展，還有資訊管理、法規遵循、推動數位化等，銀行很難找齊這麼多專家，況且「同質性的銀行太多，大家（金管會和金融業）都很辛苦，唯有整併，才能把資源挪出來做更多的事，才能有底氣往外走」。

想要國際化，對英語的掌握很重要，畢竟中文不是全球主流的商業語言。再來就是決心，談財富管理，台灣願意把風險承受度放大到多少？

他說，有些創新的業務，新加坡可以做，台灣不可以；像是在新加坡，高資產財富管理的客人可以貸款買保險，因為銀行有相關的結構型商品推出，但是台灣商品的多元性則有局限 。

商品推薦