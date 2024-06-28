金管會20年改革篇／取經國外 監理發展並重

經濟日報／ 記者邱金蘭／台北報導

20多年前，台灣學習英國監理一元化組織架構，成立了金管會，不料，2013年英國組織改造，改成審慎監理局（PRA）及金融行為監理局（FCA）；新加坡金融管理局（MAS）轄下也有市場發展部與金融監理局，多位學者專家認為，這兩國監理架構，值得國內參採。

全球金融海嘯後，英國將原本的金融監理總署（FSA）拆分為PRA及FCA，前者負責監管金融機構，後者負責金融機構行為監理及消費者保護。

台大法律學院副教授楊岳平說，英國發現FSA要確保金融機構不能倒，又要保護消費者，無法兼顧，就像國內防疫保單風暴時，要保護消費者就應賠付，但賠付金額那麼高，產險業若倒了怎麼辦？所以英國放棄了單一監理架構，一個管金融機構，一個管消費者權益，也凸顯對消費者保護的重視。

資深官員表示，FCA職權愈擴愈大，甚至擴及非金融機構，只要牽涉消保議題，像是虛擬資產、P2P等都納管，這是偏向業務導向的行為管理，反觀國內仍是機構導向的監理模式。

不同於英國，美國的金融監理架構相當複雜，州政府跟聯準會都會管，可說是多頭馬車，但對於消費者保護，美國的金融消費保護署，也是採行為監理。只要是跟金融業務有關，不論是不是有註冊的金融機構，金融消費保護署想管就管。

文化大學永續創新學院院長方元沂建議，新加坡架構也值得參採，尤其是市場發展部分，可兼顧除弊跟興利。

他說，MAS轄下有市場發展部及金融監理部，前者推動金融科技等創新業務，後者主要管理金融機構、消費者保護及避免系統性風險。兩個部門各有工作目標，有衝突時，就到MAS高層核決。

富邦金（2881）副董事長曾銘宗也表示，可比照MAS作法設兩個專責單位，讓監理跟發展並進，不要像現在，凡事都得看主委想法，組織正常化才是正辦。

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