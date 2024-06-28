金管會20年改革篇／邁入下個20年 射三箭提高競爭力

金管會從成軍初期的跌跌撞撞到站穩腳步，20年來的表現，外界給予肯定，也有更多的期許。《經濟日報》近期訪談多位專家，展望下一個20年，有三件事必做：國際化、組織再造與納入彈性的行為監理。

多位學者專家不約而同指出，金管會要做的第一件事應為力推國際化，集中力量辦大事。

曾在台灣成功併購花旗消金業務的星展集團策略長林鑫川表示，台灣有30多家「全方位」銀行，業務包羅萬象，彼此高度競爭，未來若能整併，才有底氣往外走，「要有遠大的目標，集中力量做大事」。

台大法律學院副教授楊岳平建議，政府應繼續推動「公公併」，也不要把非合意併購視為洪水猛獸，如果要全部利害關係人都同意才能併購，難度將很高。

在資本市場方面，藍濤亞洲總裁黃齊元建議，政府應在台灣打造「亞洲的那斯達克板」，「台灣從來沒有像現在有這麼好的機會」。不過，他提醒，要將資本市場推向國際，必須打開友善大門，讓國外公司來台上市，政府不能像之前處理KY公司的作法，即便原籍大陸的負責人都移居變成加拿大人了，還視為陸籍，這樣台灣就很難國際化。

發展創新應並進

第二，組織改組。澳洲蒙納許大學法學院教授臧正運表示，組改是五年內就要做的事，理由是，從國際趨勢來看，發展創新跟監理一樣重要，「台灣應思考如何在組織及法制上，凸顯發展與創新的重要性，好比成立金融創新發展局，就是一途」。

目前金管會內部雖有金融科技創新中心，但沒有專責人員與預算。臧正運說，新加坡金管局（MAS）底下有監理跟發展的單位，依不同工作指標衡量「業績」，兩相競爭，文化才有激盪。

「有次去瑞士開會，碰到MAS官員，雙方聊到虛擬資產，對方說當初討論要不要開放時，管傳統銀行的單位很保守，跟管創新發展的單位吵不停，但是等到更上層拍板要做，兩個單位就乖乖做」，一位資深官員描述眼中看到的新加坡監理文化。

對此，金管會政務副主委陳彥良表示，金管會內部正研議設立金融創新發展「處」，盼藉由專責單位來形塑組織文化的改變，金管會機構管理已經做的很好，未來維護市場秩序跟發展要並重。

不過，國內仍有一派專家認為，「處」跟「局」的員額及業務規模差異很大，面對新興的金融科技，「處」的組織規格較小，恐怕是撐不起。

設專責單位應對

除了金融創新發展，外界建議金管會還應成立「金融消費者保護局」。曾任金融評議中心總經理的中正大學法律系副教授洪令家說，成立專責的金保局，就可以即時掌握市場狀況、建立預警機制，不會等到受害者變多了才介入。

第三，優化法制。國際上對於消費者保護，大多採行為監理，不論有無金融業執照，只要賣的是金融商品服務，都要適用金融消費者保護規定，包括英國、美國都是如此。

不過，國內《金融消費者保護法》採機構監理，金融科技業做P2P 等類金融業務，因本身不是金融機構，就不適用金保法。台大法律學院副教授楊岳平則建議，金保法應改採行為監理，對消費者才更有保障。

除了金保法，不少立委提議訂定《融資公司法》。臧正運建議，政府不妨修改金融科技發展與創新實驗條例，定義金融科技範圍，包括融資公司、P2P等涉及借貸等業務，既管住這些「金融業新住民」，也能協助產業發展。

而針對解決金控跨售綜效不佳問題，富邦金控創投董事長龔天行建議，可思考在銀行法、保險法及證交法三個業法上面，架一個《金融服務業法》，做為允許打破各業法的彈性作法。

過去不少金控曾嘗試設立各種事業群，打破分業管理方式，改採功能性的跨業經營，但最後都失敗，箇中理由就是，到了金管會還是要送出分業的報表。

國泰金總經理李長庚說，韓國也是分業管理，後來六個個別業法整合為金融服業法，雖然韓國仍在摸索階段，但是作法值得探索。

世界主要證券市場本益比與市值占GDP比率、外資投資台股變化 圖／經濟日報提供

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