國人搶進美國商品效應 瘋買美股債 國銀對美曝險攀高

國人蜂擁投資美債與美股ETF，國銀對美國曝險規模屢創新高。中央銀行昨（28）日公布，今年第1季底，國銀對美曝險金額達1,716.22億美元、續創歷史新高，並較前一季增加33.07億美元；央行統計顯示，美國已連35季蟬聯國銀最大曝險國，與排名第二的中國大陸曝險規模差距擴大至1,251億美元。

央行金檢處副處長潘雅慧解釋，國銀對美曝險節節高升，主要是信託資產增加較多，與國人熱中投資美股與美債ETF、海外基金有關。

今年3月底國銀前十大曝險國概況 圖／經濟日報提供

央行指出，今年3月底，國銀對中國大陸曝險465.1億美元，為三季新低，季減19億美元；不只如此，在國銀前十大曝險國裡，中國大陸占比滑落至8.09%，為歷史新低。

潘雅慧解釋，國銀對陸曝險近兩年來均維持下降趨勢，今年第1季減少的主因為人民幣匯率貶值1.82%，加上中國大陸房市、經濟風險升溫，國銀放款與投資轉趨審慎。

放眼國銀前十大曝險國，今年第1季，國銀對澳大利亞、香港與日本的曝險金額均減少，減少金額分別為0.74、8.45與23.95億美元。

潘雅慧解釋，國銀對澳大利亞的曝險降溫，主要是放款與資金拆存減少，以及澳幣兌美元匯率首季貶值4.75%。

此外，國銀對香港曝險下滑，主要是資金拆款減少；日本則是日圓匯率第1季重貶6.56%導致。

潘雅慧指出，美中貿易戰導致全球供應鏈重組，許多大陸供應鏈廠商轉戰東南亞，使國銀對越南曝險規模維持增長趨勢；今年第1季，國銀對越南曝險金額為161.72億美元，月增2.49億美元，主要是資金拆存增加。

央行每季公布國銀國家風險統計，今年3月底，依直接交易對手基礎統計的外國債權餘額為5,747億美元，較2023年底增加0.28%，主要是對公共部門的債權增加所致。

央行資料指出，國銀曝險前十大國家依序為美國、中國大陸、盧森堡、澳大利亞、香港、日本、英國、新加坡、韓國及越南，合計4,270億美元，占直接交易對手基礎外國債權餘額的74.31%，今年第1季的排名與前一季相同。

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