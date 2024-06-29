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台日交叉匯率0.2016 寫1993年以來新低
日圓兌美元貶破161，38年來最低，中央銀行資料顯示，日圓兌新台幣匯率昨（28）日跌至0.2016，為1993年有紀錄以來新低水準，台灣銀行日圓現鈔售價也出現0.2051的「甜甜價」，吸引廣大哈日族揪團買日圓「囤貨」。
對於日圓匯價後市，兩大金控首席經濟學家分析，聯準會降息時程、日本央行干預意願為重要關鍵。
國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，日圓匯價要反轉，須有更明確的訊號，包括美聯準會降息力道更強。林啟超說，日央行總裁植田和男日前重申立場，7月貨幣政策採開放態度，關鍵仍是聯準會貨幣政策。
台新金控首席經濟學家李鎮宇認為，日圓匯價能否回升，需「天時、地利、人和」，現在美元太強，亞幣無法抗衡。未來日圓將出現三劇本。一，假設「兩正」，美PCE年增率往下，美聯準會9月降息預期心理更濃，美元走弱，日圓匯率有機會翻升。第二劇本，假設其中一個條件翻盤，日圓將會維持160到161日圓盤整。第三，假設兩條件都翻盤，「日圓匯率直接貶破165」。
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