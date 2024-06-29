聽新聞
test
0:00 / 0:00

新光金董座請辭 魏寶生接棒呼聲高

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

新光金控昨晚證實董事長陳淮舟請辭，將在七月一號生效。據了解，新光金已發出臨時董事會通知，下周一召開臨時董事會，補選新任董事長，目前以新光人壽董事長魏寶生呼聲最高，下周一完成選任程序後，將以金控董事長兼任人壽董事長。

據了解，高齡八十四歲的陳淮舟近一年來因為兩家金控合併及新壽增資問題，持續受到主管機關高度關注，壓力之大使其健康早已亮紅燈，醫生告知一定要徹底休息，讓陳淮舟決定辭去董事長職務。

由於台新金、新光金討論合併案在即，陳淮舟過去曾擔任台新金總經理，當初也是應吳東亮再三邀請，才出任新光金控董事長。如今他辭任，合併案也能避免外界對利害關係人問題提出質疑。

此外，台新金控現在正對新光金進行實地查核，也代台新金對新光金的合併案，將走金管會主委彭金隆所說的「開大門走大道」途徑。

台新金控 新光金控 董事長

延伸閱讀

獨家／金融圈再傳震撼彈！新光金董座陳淮舟將請辭

獨／台新金著手進行對新光金實地查核 最快7月底出價

否認把金管會主委請出去 柯建銘：不存在外星人內閣

被綠委指「外星人內閣」 金管會主委彭金隆：我不是

相關新聞

臺灣企銀舉辦綠色趨勢講座 引導企業淨零轉型

政府宣示在2050年達到淨零減碳目標，並訂定政策以接軌國際，為協助企業及早因應淨零減碳的衝擊，臺灣企銀（2834）預定舉...

新光金董座請辭 魏寶生接棒呼聲高

新光金控昨晚證實董事長陳淮舟請辭，將在七月一號生效。據了解，新光金已發出臨時董事會通知，下周一召開臨時董事會，補選新任董...

新台幣由貶翻升收32.45元 今年已貶5.29%

亞幣今天開局不利，日圓一早殺聲隆隆，貶破161大關，新台幣跟著受累，早盤開低震盪，不過出口商月底猛烈拋匯，加上台股勁揚，...

新光金董座陳淮舟請辭 市場預料魏寶生升任呼聲高

新光金（2888）董事長陳淮舟以健康因素為由，今日正式向董事會請辭，新光金預料近期將召開董事會，推派董事長人選，市場預料...

日圓現鈔0.19將見？經濟學家：放空倉位寫17年新高

日圓兌美元貶破161日圓水準，下探38年來新低，讓哈日族樂開懷，28日台灣銀行盤中日圓現鈔賣出價，...

美國連35季居國銀最大曝險國 對中曝險占比探新低

中央銀行今天公布113年3月底國銀國家風險統計，美國連35季居國銀最大曝險國，中國方面，由於經濟前景蒙塵，加上人民幣貶值...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。