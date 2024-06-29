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新光金董座請辭 魏寶生接棒呼聲高
新光金控昨晚證實董事長陳淮舟請辭，將在七月一號生效。據了解，新光金已發出臨時董事會通知，下周一召開臨時董事會，補選新任董事長，目前以新光人壽董事長魏寶生呼聲最高，下周一完成選任程序後，將以金控董事長兼任人壽董事長。
據了解，高齡八十四歲的陳淮舟近一年來因為兩家金控合併及新壽增資問題，持續受到主管機關高度關注，壓力之大使其健康早已亮紅燈，醫生告知一定要徹底休息，讓陳淮舟決定辭去董事長職務。
由於台新金、新光金討論合併案在即，陳淮舟過去曾擔任台新金總經理，當初也是應吳東亮再三邀請，才出任新光金控董事長。如今他辭任，合併案也能避免外界對利害關係人問題提出質疑。
此外，台新金控現在正對新光金進行實地查核，也代台新金對新光金的合併案，將走金管會主委彭金隆所說的「開大門走大道」途徑。
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