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壽險7月宣告利率大戰休兵 目前僅「這家」壽險調升53檔美元保單利率

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

壽險業7月宣告利率大戰暫告休兵。國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、三商美邦（2867）、全球人壽、台新人壽、元大人壽、宏泰人壽、遠雄人壽等主要壽險公司．7月台外幣保單的宣告利率均未調整，僅凱基人壽宣布，7月調升53檔美元保單宣告利率，調整幅度為5個基本點，最高宣告利率仍維持4.05%。

凱基人壽表示，7月調升美元保單宣告利率，主要考量目前債息率維持穩定且有累積收益，因此適度調整宣告利率以回饋保戶；調整後，凱基人壽新台幣商品宣告利率最高為2.7%，美元現售商品宣告利率最高仍為4.05%。

以美元保單而言，目前包括壽險龍頭國泰人壽、凱基人壽、台灣人壽、全球人壽、遠雄人壽、第一金人壽、元大人壽與台新人壽等，最高宣告利率達4.05%、為目前市場上的最高水準。

保單 凱基人壽 國泰人壽

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