劉奕成重返中信金 7月起執掌科技長

中信金控（2891）28日宣布人事異動，宣布科技長將由原資深副總經理賈景光，改由劉奕成職掌，原因為職務調整，並將從7月1日開始異動生效，代表2017年辭去中信金控研發長一職、2018年辭去台彩副董事長的劉奕成，再度重返中信金控。

中信金控今年迎來大股東辜仲諒重返董事會，帶動一系列新人事布局變化，包括前任金控總座吳一揆以宜詮投資法人代表，出任董事職位，重回中信金，並接任中信金副董事長。此外，中信產險董事長林欽淼請辭，傳將由台壽董事許東敏接任。

劉奕成過往在吳一揆擔任中信金控總經理期間，2015年初獲拔擢，升任中信銀行信用金融執行長，在其任內，簽下重要合作夥伴LINE Pay，為了與LINE發行「中國信託LINE Pay卡」，劉奕成親為親力，該卡發行一年內衝破百萬張，至今仍然是中信金控最夯信用卡，發行量已經破540萬張。

由於中信金相當看重金融科技發展，去年甚至搭建90坪多功能場域「CTBC 168 Studio」，展現中信金控金融科技發展，並且定調2024年金融科技會鎖定「AI、區塊鏈丶雲端」。

劉奕成累積多年的金融資歷，如國泰世華銀消金副總、悠遊卡公司董事長、巴克萊銀台北分行董事總經理及台灣投資銀行部主管等等，具有高金融科技領域敏銳度，過往也曾參與中國信託數位金融與數位支付領域，同時是是電支委員會首任委員。

中信金控並公告，董事會通過除息交易日為7月15日，最後過戶日為7月16日，前股東會已通過配發1.8元現金股利，創下19年新高紀錄，以昨日收盤價37.85元計算，殖利率為4.76％。

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