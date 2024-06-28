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新光金董座陳淮舟請辭原因曝光 仍將續任自然人董事

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北即時報導

新光金（2888）董事、新光人壽副董洪士琪今日接受本報專訪時表示，陳淮舟在請辭董事長後，仍擔任新光金自然人董事，會持續在董事會與夥伴們一同打拚。

據了解，陳淮舟請辭最主要原因就是壓力大，睡不著覺。

至於下周一新任董事長，外傳魏寶生接任機會高，洪士琪僅表示，待下周一董事會通過後對外公告，目前無法進一步說明。而未來新任董事長被賦予的任務為何？洪士琪說，RBC（資本適足率）達標、獲利成長，都是重要任務，至於合併案則依既定時程推進。

據了解，目前新光金與台新金都已簽訂保密協議，不過兩方的財務顧問公司還在遴選中，未來選出後，兩家公司才會進一步互相進行實地查核。

陳淮舟在任內的成績有目共睹，包括新光金去年前五月稅後虧損94億元，在新團隊接手後，今年前五月轉為稅後純益102億元，增加近200億元。新光人壽也是如此，去年前五月稅後虧損130億元，今年前五月稅後純益60億元，也相差近200億元。旗下子公司部分，元富證券同期獲利成長40％，新光銀行成長近10％。

對於外界一直認為陳淮舟是新光金另一大股東、台新金董事長吳東亮推薦進入新光金，洪士琪說明，過去包括陳淮舟與會計師吳統雄都是洪士琪的金融導師，而在一年半以前，是他主動找上陳淮舟，希望陳淮舟能成為改革派的董事推薦名單，但當時陳淮舟有些猶豫，洪士琪才找上吳東亮幫忙遊說，最後才成全此事。

新光金 董事長 陳淮舟

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