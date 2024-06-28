新光金證實陳淮舟請辭 魏寶生下周一接任董座呼聲高
新光金控28日晚間證實董事長陳淮舟請辭，辭職將在7月1號生效，據了解，新光金已在傍晚發出臨時董事會通知，將在下周一上午召開臨時董事會，補選新任董事長，目前以新光人壽董事長魏寶生呼聲最高，下周一完成選任程序之後，他將以金控董事長兼任人壽董董事長。
陳淮舟請辭新光金董事長，可說是近來金融圈最具震撼性的消息。下午消息傳出後，已引起金融界高度議論，紛紛關心他請辭的原因。
據了解，高齡84歲的陳淮舟近一年來因為兩家金控合併以及新壽增資問題，持續受到主管機關高度關注，壓力之大使其健康早已亮起紅燈，醫生告知一定要放下手邊事情徹底休息，這讓陳淮舟決定辭去新光金控董事長。
儘管陳淮舟因為健康因素辭去董事長職務，但由於台新金控、新光金控即將進行合併案討論，陳淮舟過去曾擔任台新金總經理，且一直被外界視為和台新金董事長吳東亮關係緊密，當初也是應吳東亮再三邀請，陳淮舟才願意出任新光金控董事長，如今他辭新光金控董事長，未來若討論台新金、新光金合併案，也能避免外界對於利害關係人問題的質疑。
此外，台新金控現在正對新光金進行實地查核，也代台新金對新光金的合併案，將走金管會主委彭金隆所說的「開大門走大道」的這個途徑。
據知情人士透露，在陳淮舟辭職之後，新光金將在下周一召開董事會，通過新任董事長選任，目前應以新壽董事長魏寶生的呼聲最高，屆時，魏寶生會以金控董事長兼任人壽董事長接棒陳淮舟。
由於陳淮舟是以自然人身分當選董事，因此，他辭去董事長職務之後，沒有辦法再補選董事新光金董事，新光金董事會的實際席次將由15席降為14期，不過，由於公司派仍然掌握10席董事，所以，未來在討論合併案時，依然可以掌握三分之二以上的絕對多數優勢。
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