新台幣由貶翻升收32.45元 今年已貶5.29%
亞幣今天開局不利，日圓一早殺聲隆隆，貶破161大關，新台幣跟著受累，早盤開低震盪，不過出口商月底猛烈拋匯，加上台股勁揚，吸引外資反手匯入，匯價得以由貶翻升，收盤收在32.45元，升值8分。不過在美元維持強勢格局，令新台幣週線、月線、季線全面收黑。
2024年美國總統大選首場辯論登場，雙方就通膨議題交鋒，顯示通膨依舊是政府眼前首要任務。美元指數居高不下，日圓則重挫，今天一早摜破161大關，改寫38年新低，人民幣也偏弱整理。
新台幣兌美元今天開盤價為32.55元，由於亞幣一片低迷，早盤最低貶至32.59元，不過出口商月底拋匯實質需求強勁，加上台股開低走高，收漲126點，重新站上23000點關卡，外資回頭匯入帶來助力，匯價由貶翻升，最高觸及32.43元，台北及元太外匯市場總成交金額為17.05億美元。
新台幣匯率今天同步收週線、月線、季線，全面收黑，今年以來已經貶掉1.715元或5.29%。
外匯交易員指出，美國通膨降溫之路走得很不順遂，市場不斷修正降息預期，近日甚至有官員放鷹，認為今年可能不會降息；在沒有明確的降息時間點之前，美元指數延續強勢格局，亞幣只得示弱，新台幣也不例外。
外匯交易員分析，本週適逢月底及季底，加上匯價在32.5元上方、相當「親民」，出口商拋匯力道強勁，但月底結束後，出口商拋匯需求降溫，將削弱新台幣支撐力道。
外匯交易員指出，眼前關鍵是美國即將公布的個人消費支出物價指數（PCE），通膨是否持續降溫，攸關聯準會降息路徑、美元強弱，並進一步影響金融市場發展，推測下週會有比較明顯方向出現，市場屏息以待。
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