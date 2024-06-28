新光金董座陳淮舟請辭 市場預料魏寶生升任呼聲高

新光金（2888）董事長陳淮舟以健康因素為由，今日正式向董事會請辭，新光金預料近期將召開董事會，推派董事長人選，市場預料新光人壽董事長魏寶生升任呼聲高。

今年84歲的陳淮舟去年6月走馬上任，至今滿一周年，過去陳淮舟在台新金欲併購彰銀期間，扮演重要角色，是台新金董事長、新光金大股東吳東亮重要的幕僚，更是吳東亮親自拜託，陳淮舟才老驥伏櫪，出任新光金董座，被視為是台新金與新光金合併的重要推手。

據了解，陳淮舟上任以來，被賦予的增資與合併兩大重要議題，都未能取得主管機關認同，加上自身的健康因素，才萌生辭意。

尤其是今年6月14日陳淮舟主持完股東會後，曾私下向幕僚表達自己的階段性任務已完成，就有人開始猜測他可能會正式提出辭呈。

新光金在新經營團隊上任以來，在增資議題上，屢次向主管機關溝通，希望提出其他財務改善計畫及方式，都無法獲得認同，反因增資不力，經營層還遭金管會懲處，只能走回增資的老路。

另外在「新新併」議題上，新光金董事會一度想透過台新金認購新光金旗下新壽私募股或特別股，來推進雙方合併，甚至已發出董事會開會通知，最後因未取得主管機關同意，臨時喊卡。

最後「新新併」由金管會主委彭金隆定調，強調希望金控合併「開大門，走大路」，最後無疾而終。

84歲的陳淮舟原本已開始進入退休生活，不過因為吳東亮的三顧茅㢒，他與魏寶生才同意分掌新光金及新光人壽，外界一時認為陳淮舟上任後的最終目標就是推動合併。沒想到，最後卻以健康因素為由請辭，預料後續將由魏寶生等人接力，完成任務。

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