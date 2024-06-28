國泰世華永續金融先行 引領亞太區企業低碳轉型

國泰世華銀行秉持對環境永續的支持，因應氣候變遷實施淨零目標，致力降低環境、社會、公司治理之風險，以促成經濟、社會與環境三重盈餘。除了持續協助台灣企業能源轉型，更積極籌組參與海內外市場綠色金融交易，2022年至今永續授信餘額每年成長率達15%，2024年第1季永續連結貸款承作額度成長率更超過三成，引領亞太地區企業客戶加速脫碳轉型，目前授信戶跨及18個產業，遍及大中華地區以及星、馬、越、菲等國，攜手企業邁向2050淨零排放目標。

國泰世華銀行總經理李偉正表示：「身為永續金融先行者聯盟一員，國泰世華以綠色金融領導品牌為願景，除了深耕台灣永續工程，更接軌國際市場，引領多項亞太區企業淨零轉型創舉，積極布建永續金融生態系，與企業夥伴實現清潔能源和氣候行動目標，並肩落實永續價值」。

為鼓勵企業投入新能源減碳商機，國泰世華積極與各國企業推動具前瞻性的ESG專案融資等合作，聚焦菲律賓、新加坡與越南等新南向國家，充分發揮永續金融影響力。以近期菲律賓市場首件永續連結貸款為例，國泰世華馬尼拉分行創下國銀先河，攜手菲律賓知名Villar集團旗下控股公司PrimeAsset，簽署披索12.5億元（約新台幣6.75億元） 的永續績效連結貸款（Sustainability-linked Loan, SLL）以供其集團內水務公司PrimeWater使用，開創菲律賓金融市場首筆SLL案例，並榮獲2023年史蒂夫國際商業獎的肯定。

此外，國泰世華更攜手亞洲開發銀行（Asian Development Bank）合力推動完成越南最大陸域風電融資案，本案2023年實際發電量已達計畫發電量的120%以上，該風力發電廠每年可減少21.5萬噸二氧化碳排放；並獲選國際權威媒體《財資雜誌》（The Asset）「年度最佳風電融資獎」，是台灣銀行業開拓東南亞綠能融資市場之先例，對金融業投入海外融資具指標性意義。今年，國泰世華新加坡分行更首度與永續能源領導企業Apeiron Bioenergy簽署綠色貿易貸款，額度全數用於協助 Apeiron製作再生航空燃料，可望協助星國航空運輸業提高能源管理效率，預計可減少約八成碳排量，以實際行動支持永續航空燃料發展，彰顯國泰世華推動淨零永續的決心。

展望未來，國泰世華除了深耕台灣永續金融，更將持續接軌國際永續框架，為大型專案融資建立嚴謹的環境影響控管機制，延續此精神並納入企業授信流程。國泰世華盼擔任亞太區永續金融先行者角色，發揮金融核心職能與影響力，帶動國內外更多企業達成盈利能力與永續發展雙贏局面。

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