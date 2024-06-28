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國泰世華攜手《腦筋急轉彎2》角色設計師 打造銀行專屬人物插畫

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
國泰世華專屬人物插畫圖庫，將應用在銀行各式金融服務的行銷廣宣情境中。國泰世華銀行／提供
國泰世華專屬人物插畫圖庫，將應用在銀行各式金融服務的行銷廣宣情境中。國泰世華銀行／提供

國泰世華銀行致力追求質感金融美學，攜手知名動畫公司角色設計師Crystal Kung，合作建立國泰世華專屬人物插畫圖庫。

從風格定調、草圖、人物造型姿態、色系以及情境設定等反覆修調多次後，設計出「短髮知性的珠寶設計師」、「率性大方的軟體工程師」、「動感活潑的狗派大學生」、「陽光有型的餐飲創業家」、「具獨特品味的文青小資族」，以及「質感有型的科技業主管」等6款專屬人物角色插畫。未來這組專屬人物插畫將配合刷卡回饋、存款、繳稅、貸款、投資理財等各式金融服務情境，於國泰世華官方臉書及LINE等社群平台上亮相。

來自台灣的藝術家Crystal Kung，為皮克斯角色設計師之一，亦參與近期賣座動畫《腦筋急轉彎 2》角色設計的過程。善於觀察並賦予角色能量的Crystal表示：「觀察到一般銀行插圖多數使用錢幣、鈔票的圖像，這次為國泰世華創作的插畫圖庫人物角色更著重『生活感』，角色設定的是在台灣生活的年輕人們，他們自信、大方、認真且積極在城市生活的感覺，強化了生活感的氛圍，民眾看了會更有帶入感，例如：養狗的大學女生，她會遛狗、想買衣服、舒服地跟狗坐在床上，這些細節就會在人物造型及姿態設計中被刻畫出來」。

國泰世華銀行協理鄭凱中表示，過往對外行銷溝通時多使用外部插畫圖庫為主，為讓視覺美感升級且展現更具一致性的風格，本次特別與Crystal Kung合作建立內部專屬插畫圖庫，創造多款人格特質鮮明的插畫角色。角色發想則以國泰世華服務的客群樣貌出發，包括：小資族、創業家、工程師及高階主管等，人物動作均參照真人模擬，並由Crystal協助設計人物細節、穿著造型，希望將其獨特風格及美學魅力注入到品牌當中，未來圖庫中的人物角色也將視需求持續擴增。

為建立質感金融指標形象，國泰世華自2022年起由內而外進行視覺優化工程，不僅2023年首度設計員工專屬CUBE系列質感辦公用品，在CUBE App上亦請團隊設計專屬icon；2024上半年更升級全台逾5,300台ATM介面，融合獨有的簡約美學設計，將選單按鍵、操作介面、交易流程進行全面優化；本次與角色設計師合作建立專屬人物插畫圖庫，希望透過對外廣宣傳達國泰世華對美學之堅持，讓獨有的質感金融美學穿梭於客戶的日常生活中。

國泰世華 工程師

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