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日圓現鈔0.19將見？經濟學家：放空倉位寫17年新高

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
日圓淨空單已經寫2007年以來最多。路透
日圓淨空單已經寫2007年以來最多。路透

日圓兌美元貶破161日圓水準，下探38年來新低，讓哈日族樂開懷，28日台灣銀行盤中日圓現鈔賣出價，已經出現0.2051的超甜換匯價格，是否會再下探到「0.19」字頭？

國泰世華銀首席經濟學家林啟超28日接受專訪直指，日圓淨空單已經寫2007年以來最多，超過14萬口，等同放空日圓倉位已經寫17年新高，日圓何時可以扭轉？「日財務省、日本央行美國聯準會（Fed）是三大關鍵，只要有一個改變，就可能扭轉」。

林啟超認為，只要美國降息幅度沒有像過去那麼大，日圓要出現明顯止貶回升，很不容易。

林啟超認為，美國28日登場的總統大選辯論，是這次日圓貶破161關鍵，因川普如果上台，市場預期川普將關閉移民政策，提高美國當地人力成本、通膨升溫，大家對美國聯準會降息更沒把握，日圓就呈現弱勢。

台股今日上漲、新台幣回彈，林啟超認為，因市場聯想川普2016年當選情況，當時股市還不錯、利率比較高、美元比較強，對台股也會好一點。

林啟超說，日圓要反轉，必須有更明確的訊號，假設美國聯準會今年降息2碼（1碼為0.25個百分點）機會，對日圓是有機會的，否則目前日圓不但面臨市場不買單日本官方干預力道，還已經出現「預期貶值心理」，以及「美日利差持續龐大」的兩大不利條件。

分析日本基本面上，林啟超說，今年前五月日本是貿易利差國家，加以美日利差大，日本民眾與台灣民眾一樣，都在狂買美債ETF，統計日本海外投信購買373億美元，力道已經超過去年全年，即便日本央行第3季升息，日本民眾仍會覺得幹嘛把錢放在低利日圓。

第二，市場猜測，日本官方態度是站在日圓貶值一方，貶值有助觀光，但不利於進口通膨成本上升，因此，市場關注今日美PCE通膨數據，以及美國聯準會8月談話，假設是場對美元降息沒把握，對日圓就是弱勢。

第三，市場已經出現日圓走貶預期，成為金融學中的自我實現預言。

但林啟超認為，日圓跌跌不休，已經引起鄰近亞洲國家、包括韓國抗議，日本財政部最新報告中，某方面也已經關注到這件事，日圓相對疫情前已經貶值快五成、韓元貶值兩成，很容易在外交爭端上出現爭議。

因此，林啟超認為，日圓再繼續貶值，官方將有壓力，加上今年前5月日本進口通膨6％，日本央行升息壓力偏大，市場持續預期日本銀行（央行）最快7月將升息，將有機會升到0.25％。

日圓 日本央行 美國聯準會

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