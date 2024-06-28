日圓貶破165？ 金控專家：今晚成日圓續破底關鍵

日圓貶破161日圓，寫38年來最便宜價位，台灣銀行日圓現鈔賣出價已出現超甜價0.2055元。日本央行何時出手干預？台新金控首席經濟學家李鎮宇28日接受專訪，直指兩條件是關鍵，第一是美國今天晚上公布PCE數據結果，第二為法國總統馬克宏豪賭結論，「如果兩者都翻盤，日圓不用說，直接破165」。

日圓是否會再升回155日圓兌1美元？李鎮宇坦言，要「天時、地利、人和」，但現在美元太強，包括日圓在內的亞幣無法與美國抗衡。

因此，李鎮宇評估未來日圓走勢將出現三大劇本。第一，假設「兩正」，包括：1.今晚公布的美PCE數字向下，2. 馬克宏不需要交出總理之位，日圓將會反彈到155到157日圓。第二劇本，假設其中一個條件翻盤，日圓將會維持160到161日圓盤整；第三劇本，假設兩條件都翻盤，「日圓不用說，直接破165」。

假設進入第三劇本，就得看日本央行敢不敢於第3季升息，不過「這時候升息也沒甚麼效果」，李鎮宇說，假設日本央行選第二劇本升息，就是在最漂亮時候出手干預。

為何依據這兩項條件？李鎮宇解釋，第一，市場現密切關注美國聯準會（Fed）最為重視、將於28日公布的通膨指標「核心PCE」，如果數字向下走，美國聯準會9月降息預期心理更濃厚，美元勢必會走弱，日圓就會被反向推升。

第二，法國將在6月30日和7月7日舉行兩輪國會選舉，隨著雷朋陣營鞏固了優勢地位，國民聯盟及其盟友有望成為國會下議院最大勢力。李鎮宇說，假設馬克宏不需要交出總理之位，市場將會鬆一口氣，因為不管是哪一個派系上台，未來勢必擴大財政赤字，財政惡化，歐元必會走弱，美元指數中50％為歐元，美元走強，歐元勢必反向推向貶值。

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