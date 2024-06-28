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美國連35季居國銀最大曝險國 對中曝險占比探新低

中央社／ 台北28日電
中央銀行今天公布113年3月底國銀國家風險統計，美國連35季居國銀最大曝險國。示意圖。聯合報系資料照
中央銀行今天公布113年3月底國銀國家風險統計，美國連35季居國銀最大曝險國。示意圖。聯合報系資料照

中央銀行今天公布113年3月底國銀國家風險統計，美國連35季居國銀最大曝險國，中國方面，由於經濟前景蒙塵，加上人民幣貶值，國銀對中曝險金額延續下滑態勢，對中曝險餘額金額比重8.09%，創歷史新低。

央行統計，113年3月底國銀依直接交易對手基礎統計的外國債權餘額為5747億美元，較112年12月底成長0.28%，主要是因對公共部門債權增加所致。

進一步觀察國銀曝險前10大國家（地區），依序為美國、中國大陸、盧森堡、澳大利亞、香港、日本、英國、新加坡、韓國及越南，合計4270億美元，占直接交易對手基礎外國債權餘額的74.31%。

台美經貿往來密切，加上美國是重要金融中心，長期穩居國銀最大曝險國，今年3月底，國銀對美國曝險金額為1716.22億美元，續創歷史新高，金額較去年底增加33.07億美元。

央行金檢處副處長潘雅慧說明，美國金融市場熱絡，股債表現都好，投資人看好前景，信託資產持續成長，是對美曝險金額成長的關鍵。

至於對中曝險金額減少19億美元，降至465.1億美元，比重下滑至8.09%。潘雅慧表示，除了人民幣貶值的因素，近期中國經濟、房地產問題頻傳，可能衍生更大風險，國銀態度趨於審慎。

日本續居國銀第6大曝險國，不過今年3月底曝險金額309.75億美元，較去年底大減7.18%，是國銀前十大曝險國中變動率最高。潘雅慧表示，日圓第1季重貶6.56%，是曝險金額下滑的關鍵。

媒體詢問，近年地緣政治風險升溫，美中角力持續，全球供應鏈重組之下，是否會影響國銀對外曝險的變化。潘雅慧表示，原本以中國為重心的供應鏈陸續移轉至東南亞，改為從東南亞出口到美國，根據央行統計，這兩三年，國銀對中曝險趨勢呈現下滑，從金管會統計也可看出，國銀對中國的曝險持續創下新低紀錄。

此外，人工智慧（AI）題材火熱，國際大廠爭相來台設立資料中心，是否產生影響，潘雅慧則說，央行主要統計國銀對外國債權的曝險，國外大廠來台投資，得看有沒有融資、融資來源，以及在台投資名義是分公司還是子公司，在事情還沒明朗之前，現在還很難判斷。

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