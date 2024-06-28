樂天銀參貸業務帶動放款 存放比提升至近4成
國票金今天表示，轉投資的純網銀樂天銀行今年5月起參與聯貸案的參貸案業務，貢獻授信餘額約新台幣23億元，也有效帶動樂天銀存放比從去年底27.7%提升到今年5月底的39.8%，有效幫助資金去化。
國票金今天下午線上舉行法人說明會，由國票金總經理陳冠舟主持。國票金控今年1到5月累計稅後淨利新台幣8億6375萬元，年增0.28%，每股盈餘為0.25元，每股淨值11.47元。
外界關注國票金轉投資純網銀樂天銀營運狀況，國票金主管表示，樂天銀重視資安穩定性，同時也積極擴大台灣生態圈，攜手支付業者、產險業、基富通進行聯盟，這半年來生態圈明顯帶來效益。
國票金主管指出，樂天銀今年5月、6月已經開辦聯貸案參貸業務，對放款貢獻約23億元，提升存放比5月底來到39.8%，利息收入穩定增加，下半年陸續有不少聯貸案的參貸案業務，今年底有望讓存放比拉升到合理水準，也有助於縮短未來損益兩平期間。
根據資料，樂天銀5月底放款為110.81億元，存款為278.11億元，開戶數來到22.8萬戶。存放比從去年底的27.7%提升到5月底39.8%。
法人關注未來如果金管會開放線下輔助作業的助益，樂天銀哪些業務有望受惠。國票金主管表示，先前開放承作的法人性質屬於3人以下自然人股東，因此業務比較侷限在個人金融業務，若法人金融不開放，就沒辦法做證券交割、薪轉戶等業務，金管會未來若開放輔助措施、提供法人開戶後，有望提供更多周邊金融服務。
國票金表示，近年來國票金控旗下子公司在營運績效的表現成長，票券子公司主要獲利來源3大支柱為債券業務的養券利差、授信業務利差及資本市場，所持有的台外幣債券投資組合都是投資等級債券，信用品質佳，隨著美元降息的可能性提升，外幣債券將苦盡甘來，利差損可望改善。
國票金今年也設立國內租賃公司，對國票授信客戶資源以及綠能融資業務延伸發展，有利於提供中小型企業多元靈活融資服務，國內租賃公司預計下半年正式營運。
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