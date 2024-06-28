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玉山統籌主辦長興材料永續連結聯貸案 超額認購200%

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

玉山銀行統籌主辦化工產業領導廠商長興材料公司（1717）5年期新台幣61.2億元聯貸案，於28日順利完成簽約，聯貸資金將用於償還既有金融負債及充實中期營運週轉金，由玉山、台北富邦、華南、上海、遠東、元大、一銀、兆豐、彰銀、台新等十家金融機構共襄盛舉，超額認購200%，展現對長興材料營運及發展高度肯定。

此為玉山第二次統籌主辦長興材料之永續連結聯貸案，授信條件將透過每年檢視是否納入台灣永續指數成分股、主要營運工廠溫室氣體排放量及供應商社會責任承諾採購金額等，依達成情況提供優惠利率減碼，鼓勵公司落實永續經營。

長興材料成立於1964年，為亞洲合成樹脂與全球乾膜光阻領導廠商，秉持永續成長的經營理念，將綠色化學作為企業發展核心戰略之一。自2019年入選台灣永續指數成分股後，持續朝向綠色產品開發，更以2021年為基準年，設立2030年綠色目標，包括推動綠色產品及綠能、節能材料等銷售量提高50%、碳排放量減少20%等，期能透過減少對環境的危害及影響，貫徹永續經營理念。

玉山長期致力ESG推動，連續十年入選「道瓊永續新興市場指數」、八度入選「道瓊永續世界指數」，為亞洲金融業最佳紀錄。今年再度榮獲《遠見雜誌》ESG企業永續獎「綜合績效─金融保險業」首獎的肯定。此外，依各台資銀行2022年永續報告書所載永續連結貸款餘額，玉山餘額為406億元名列前茅，2024第1季累積餘額已成長至636億元，持續領先同業。

玉山銀行 聯貸案

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