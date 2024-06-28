國票金法說會／總經理：美降息趨近 外幣債將苦盡甘來

國票金控（2889）28日召開法人說明會，總經理陳冠舟主持，宣布今年前五月累計稅後純益8億6,375萬元，較去年同期增加242萬元，增幅僅0.28%，EPS為0.25元，每股淨值11. 47元，年化ROE為5.08%。

陳冠舟指出，子公司國際票券及國票證券稅後淨利分別為7億1,843 萬元及5億5,103萬元，較去年同期成長4.22％及49.54%，子公司國票創投因上市櫃股權投資評價損失，前五月獲利較去年同期減少9,542萬元。

近年國票金控旗下子公司在營運績效的表現成長， 票券子公司主要獲利來源三大支柱為債券業務的養券利差、授信業務利差及資本市場，所持有的台外幣債券投資組合均為投資等級債券，信用品質佳，隨著美元降息的可能性趨近，外幣債券將苦盡甘來利差損可望改善。

證券子公司方面， 經紀業務收益為主要獲利來源經紀業務成交量及融資餘額均較去年同期成長5成以上。同期YoY比較，第2季的整體營運動能較第1季轉弱，票券授信業務積極衝刺，較去年同期明顯成長，債券業務則因為台幣無預期升息，利差縮減，美元債也因美元降息預期也推遲，整體債券業務的表現不如預期。但在證券經紀業務及各子公司在資本市場的股權商品投資業務，今年上半年受惠股市熱絡，都有不錯的成長。

國票金控今年設立國內租賃公司，對國票授信客戶資源以及綠能融資業務延伸發展，有利於提供中小型企業多元靈活融資服務。此外，由於主管機關開放網銀承作法人金融業務，國票金控將擴大子公司在法人金融業務的合作，發揮國票金控在法人金融的優勢，樂天國際銀行已開辦聯貸案參貸業務，提升貸款餘額利息收入穩定增加，有助於縮短未來損益兩平期間。

隨著主管機關對於純網銀經營政策開放線下輔助作業服務，對於國內純網銀的業務開展將有明顯的助益。尤其是在法人開戶及企業金融業務屬國票金的競爭利基，未來將繼續強化與樂天銀在企業金融的業務合作。

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