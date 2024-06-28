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新光金董座陳淮舟傳請辭 公司回應了

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新光金董座陳淮舟傳請辭 公司回應了

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北即時報導
新光金董事長陳淮舟傳出請辭。圖／聯合報系資料照片
新光金董事長陳淮舟傳出請辭。圖／聯合報系資料照片

新光金（2888）董事長陳淮舟傳出以身體因素為由，向董事會請辭，市場一度傳出新光金內部正在討論此案，不過新光金表示，對此毫無所悉。

陳淮舟去年6月走馬上任，至今滿一周年，過去陳淮舟在台新金欲併購彰銀期間，扮演重要角色，是台新金董事長、新光金大股東吳東亮重要的幕僚，去年更是吳東亮親自出面拜託，才出任新光金董座，被視為是台新金與新光金「新新併」的重要推手。

台新金 新光金 陳淮舟

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