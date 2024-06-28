獨家／金融圈再傳震撼彈！新光金董座陳淮舟將請辭

金融圈再傳震撼彈。據知情人士透露，新光金控董事長陳淮舟因為健康因素，已向新光金控提出辭呈，新光金可能在今天下午就會發佈重訊對外公告，除了可能由副董事長吳東明接任董事長之外，據指出，新光人壽的董事長魏寶生出任新光金控董事長的可能性也非常高。

由於台新金控跟新光金控即將進行合併案的討論，因此陳淮舟辭新光金控的董事長，多少也有利益關係人迴避的味道，這也代表台新金對新光金的合併案，也將要走金管會主委彭金隆所說的「開大門走大道」的這個途徑。

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