富邦人壽榮獲2024亞洲企業社會責任獎兩大獎項 ESG 實績獲肯定

亞洲企業商會28日主辦「2024亞洲企業社會責任獎」頒獎典禮，富邦人壽積極實踐永續經營，榮獲「綠色領袖獎」和「永續報告書獎」兩項大獎，亦於日前獲台灣永續投資獎、友善育兒事業獎等多項肯定。富邦人壽將聯合國及台灣的永續發展目標納入核心業務及營運策略，於金融及非金融面向，全面展開永續行動。

富邦人壽總經理陳世岳表示，永續發展是人類與地球共存的嚴峻課題，富邦人壽持續關注ESG發展趨勢，秉持以人為本、以環保為要、以社會為重的永續精神，在經濟、環境和社會三方面實現均衡發展，矢志成為壽險業永續的標竿企業，實踐「正向力量豐富生命」的品牌願景。

積極促進永續環境、傳遞ESG具體成果 榮獲「綠色領袖獎」及「永續報告書獎」雙獎肯定

「亞洲企業社會責任獎」（Asia Responsible Enterprise Awards）為亞洲最具指標性和影響力的永續獎項之一，富邦人壽榮獲「綠色領袖獎」、「永續報告書獎」雙項肯定。面對國際永續趨勢，富邦人壽發佈的永續報告書持續接軌國際專業機構的永續機制，不僅依循GRI、PSI、SASB永續會計準則及TCFD氣候相關財務揭露指標準則，更納入「利害關係人資本主義衡量指標」之核心與延伸的衡量指標與揭露項目，透過發佈永續報告書，與各利害關係人溝通傳遞ESG策略及具體成果，全面回應內外部利害關係人對富邦人壽的期待。

富邦人壽始終以實際行動走在永續未來的道路上，於金融面向，致力於綠色金融投資，包含低碳、綠債及綠能科技投資，協助被投資公司提升ESG績效及進行永續轉型，截至2023年底ESG主題性投資金額約新台幣2.44兆元，佔投資總資產逾5成；於非金融面向，積極促進永續環境，富邦人壽連續5年與荒野保護協會合作「川廢快篩調查計畫」，攜手產官學倡議民眾關注及參與河川保育，過去三年已關懷台中烏溪、新竹頭前溪、雙北淡水河及高雄後勁溪，今年亦已前進雲林北港溪調查，未來也將持續關心不同流域，發揮企業ESG永續價值，守護台灣水資源。

形塑永續投資鏈、積極打造友善育兒職場 富邦人壽獲多項ESG獎項

富邦人壽持續發揮企業綠色影響力深化永續投資，榮獲台灣永續能源研究基金會舉辦的「台灣永續投資獎」之機構影響力類壽險組楷模獎，此外，亦積極建構勞資雙贏、工作生活平衡的幸福職場，提供從結婚、生產到育兒（0-6歲）的多項補助，致力於打造友善育兒的職場環境，獲得臺北市政府勞動局首屆「友善育兒事業獎」肯定。

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