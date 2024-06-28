影／綠白跨黨派合作 鍾佳濱、黃珊珊宣布保單新指引

民進黨立委鍾佳濱與民眾黨立委黃珊珊上午舉行「保單解約償債案大爆發！司法院金管會攜手拆彈」記者會，介紹即將於7月1日上路的司法院與金管會最新原則與注意事項，該新措施將有效減輕台北地院與士林分院執行人員的工作負擔，同時保障民眾權益。

鍾佳濱表示自己考察台北地院時，目睹第一線人員過勞抗議與堆積如山的案件，感到非常不捨，在新指引上路後，債權人聲請強制執行壽險契約金錢債權，將由債務人住、居所所在地的法院管轄，而不再以壽險公司所在地為限。他說，這將有效緩解台北地院與士林地院的工作壓力，也減少非北部地區民眾因訴訟，而南北奔波的困擾。

鍾佳濱表示，司法院規定小額終老保險商品及其他無解約金的壽險契約不得強制執行，這些契約的保險給付，在保險事故發生後也不得強制執行。他說，債權金額若未超過維持債務人及其共同生活親屬3個月生活所需的金額，且債務人無其他財產可供強制執行，或即使有財產經強制執行後所得仍不足以清償債務的情況下，也不得進行強制執行。

鍾佳濱表示司法院訂定的指引目標在於簡政便民，根據銀行公會的評估，目前需查詢的案件約有8萬件，但執行這些保單實益有限，若能遵循原則主動區別保單類別，必能減少法院執行量，舒緩壓力。他說，法律扶助基金會的債務清理專案不會審查資歷，有需要的民眾只需準備身分證及相關文件，就可免費申請法律協助，獲得重生機會。

黃珊珊指出，訂定這些指引在初步執行階段能即時解決民眾的燃眉之急，不是為了讓民眾買保險避債，而是涉及健康保險時應留有空間，避免雙方疲於奔命但效力不彰。

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