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新台幣午盤升2.9分 暫收32.501元

中央社／ 台北28日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.501元，升2.9分，成交金額5.75億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.55元，早盤最高32.475元、最低32.59元。

外匯 新台幣

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在全球股市屢創新高的同時，由於市場預期的降息週期遲遲未啟動，許多債券投資人賺價差的美夢無法實現；對此，擁有30年債券投資的專家教戰，想賺價差的債券投資人，可多留意墮落天使債（fallen angels）。 觀察近期的債券型資金流向，整體債市創下連26週買超、單週買超63.5億美元的成績；在美國債券的部分，則是連26週買超、單週買超37.8億美元，歐洲債券則為連33週買超、單週買超18.2億美元。 債券投資人因為懷抱「即將迎來降息」的夢想，將資金配置在債券，但至今卻遲遲等不到降息循環啟動。

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