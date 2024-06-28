純網銀 LINE Bank 旅遊險新上市 投保享87折再抽日本機票

迎接暑假旅遊熱潮，純網銀LINE Bank宣布「旅遊險」全新上市，透過LINE錢包頁即可進入LINE Bank旅遊險投保入口，提供消費者更快速、智慧且安心的投保新選擇。

慶祝旅遊險上市，LINE Bank推出三重優惠回饋消費者，投保即享保費87折（折扣13%），活動期間完成試算並成功註冊網路投保會員就可抽LINE POINTS 20點（共1,000名），投保成功還有機會獲得日本任意航點來回機票（價值新台幣2萬元/共3名）。

後疫情時代、加上暑假來臨，旅遊熱潮持續升溫，LINE Bank提供國內外旅平險、不便險方案，涵蓋多元旅行突發狀況，降低意外發生時的風險承受。夏天出遊最怕遇到颱風等天災，出發前若遇上航班延誤，LINE Bank旅遊險提供最高2.8萬元保險理賠金；旅遊期間如遇上突發疾病或意外事故，可依保險契約申請，住院及門診醫療費用最高可獲百萬理賠，身故、失能保險更高達千萬，而在海外旅遊部分，保費最低只要194元起，提供暑期親友揪團出遊更高CP值的投保選擇。此外，近年國旅市場持續熱絡，租車出遊的比例也明顯提升，LINE Bank特別為租車自駕民眾提供「租車行」方案，安心旅行駕駛人責任保險最高可獲百萬理賠。

LINE Bank總經理黃以孟表示：「LINE Bank旅遊險不僅在LINE的錢包頁上就能找到投保入口、試算簡便容易，更以保費87折回饋消費者，同時特別加入分享功能，透過LINE訊息即可快速分享試算方案與保單給同行親友，同團、同方案，自動帶入保單內容跟日期，輕鬆投保。」即日起到7月31日，邀請消費者實際體驗快速、便利的試算流程，即使近期沒有旅遊計畫，只要完成試算並成功註冊網路投保會員，即可抽LINE POINTS 20點。

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