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安聯集團任命新任台灣安聯人壽總經理 羅偉睿接任

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

德國安聯集團旗下子公司台灣安聯人壽28日宣布，自2024年8月1日起，將任命羅偉睿(Jan-Joris Louwerier)為新任安聯人壽總經理，接替任職11年總經理的林順才。安聯人壽並於昨(27)日董事會通過相關人事案，並待報請主管機關核准後生效。

即將成為台灣安聯人壽總舵手的羅偉睿，自安聯集團比利時、荷蘭及盧森堡區域執行長(Allianz Benelux Regional CEO)轉任，在保險及金融服務領域擁有超過22年的經驗，涵蓋新興市場和成熟市場，以產品行銷、企業營運、資訊科技、風險管理、數位轉型及併購等專業見長。羅偉睿深黯產業脈動與保險業經營策略；曾任印尼安聯壽險公司執行長暨總經理，在亞洲和歐洲的領導職位上均有豐富經驗，已經做好準備，持續推動安聯人壽業務成長。

擁有美國精算協會正精算師執照的林順才自2013年加入安聯人壽擔任總經理，帶領安聯人壽逐年穩定成長，成為國內投資型保單領導品牌。安聯人壽市占率從3%翻倍至7%，營運利潤及新契約價值複合年增長率也自2016年大幅成長；林順才在過去十餘年不斷推陳出新，勇於打破現況並經常勉勵安聯同仁「為對的策略及方向勇往直前」，成功帶領安聯人壽數位化銷售轉型，更獲得國際信用評等機構穆迪（Moody's）連續三年確認台灣安聯人壽A1保險財務實力評級（IFSR）評等及展望為「穩定」，並成為亞太區第一個榮獲HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎」的子公司。安聯集團將繼續倚賴他的專業知識和經驗，幫助集團推動和加強亞洲區域的策略及願景。

安聯人壽2024年5月投資型保險總保費收入以18.8%之市占率，穩居業界第一；總體初年度保費部分，更以逾新台幣249.51億元，一舉躋身壽險業第4，占全壽險業總初年度保費的8.1%，較去年同期成長17.1％。

安聯人壽表示，展望未來，羅偉睿將攜手台灣安聯人壽，持續深耕台灣保險市場，透過整合集團資源，將以全面性的國際視野，拓展多元通路銷售，持續推動數位轉型，滿足客戶多元需求，並以全方位的優質服務，持續朝「最受推薦和信賴的壽險公司」邁進。

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