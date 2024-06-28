國際級肯定 凱基證券獲頒 FinanceAsia 最佳債券承銷商

凱基證券債券金融專業再獲國際評鑑肯定！由國際知名財經媒體亞洲金融雜誌（FinanceAsia）舉辦的FinanceAsia Awards 2024得獎名單揭曉，凱基證券勇奪「台灣最佳債券承銷商」（Best DCM House），在國內眾多券商同業中脫穎而出，表彰在資本市場上的長期深厚實力及服務深度；同時也是今(2024)年繼獲頒財資雜誌（The Asset）「最佳台幣債券承銷商」及「台灣最佳社會責任債券承銷案件」兩項大獎後，再次獲得國際知名媒體讚譽。

凱基證券一向注重固定收益商品業務的均衡發展，在承銷業務亦創下亮眼表現，2023年辦理台外幣債券承銷金額約新台幣1,172億元，市占率達12.18%，為國內市占率第一名之債券承銷商。金融環境瞬息萬變，凱基證券憑藉多年來深耕債券市場積累的專業能力與豐富經驗，提供發行者最適切的籌資建議，推薦給投資人最佳的置產配置選擇，並且在次級市場提供投資人持續的服務，共創雙贏，深受客戶肯定與信賴。

關注永續議題成為全球金融業發展趨勢，凱基證券對於響應及支持主管機關永續金融政策亦不遺餘力，藉由協助發行人於資本市場成功發行永續發展債券，將資金運用於綠色投資計畫、社會相關效益計畫，促進永續金融之推展。2023年凱基證券協助台灣大哥大成功發行第一檔社會責任債券，為國內電信產業單次募集發行的最大金額，並擔任該債券主辦承銷商，同時擔任土地銀行可持續發展債券之主辦財務顧問。此外，凱基證券連續兩屆獲得金彝獎「綠色金融獎」的肯定，持續運用在資本市場的影響力，攜手發行人與投資人為環境與社會的永續發展做出貢獻。

展望未來，凱基證券仍將戮力扮演好承銷商的角色，在發行面上持續協助提供企業最佳的建議，並推薦給投資人優質的案件，以促進台灣債券市場的多樣化與深度；在次級市場，也將扮演好造市商與流動性提供者的角色，以促進台灣債券市場的整體發展更加健全與活絡。

商品推薦