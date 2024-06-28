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LINEPAY 股東會／支付業務競爭激烈 今年五大面向持續發展

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
LINE Pay。聯合報系資料照／業者提供
LINE Pay。聯合報系資料照／業者提供

本土最大第三方支付連加網路商業 LINEPAY（7722）28日舉行興櫃後首次股東會。2023LINE Pay繳出優異成績單，包括平均每0.03秒完成一筆LINE Pay交易，去年歸屬母公司獲利為4.81億元，每股純益8.09元。LINE Pay表示今年將持續基於現在的基礎上，擴大支付場景與用戶。

LINE Pay指出，將從用戶端、合作夥伴、支付週邊服務、雙向跨境支付和金融服務五大面向持續發展 LINE Pay 生態圈。在提升用戶黏著度上，善用數位化行銷策略並推動多元行銷活動透過LINE POINTS回饋、LINE Pay優惠券等方式與用戶保持互動以提升用戶的使用頻率和交易金額。

在強化LINE Pay支付行銷平台部分，提供合作夥伴具體可推升收益增長的行銷產品與服務，優化以行動定位為核心的行銷服務與用戶精確行銷，並以LINE Pay行銷平台導客銷售，創造業績讓更多商家主動使用LINE Pay。

LINE Pay將發展支付周邊生態系，包括地圖服務、票券平台等，加強發展電子票券以促進商品銷售並吸引更多消費者 使用。

LINE Pay也表示，今年將積極推動雙向跨境支付，主要將LINE Pay支付場景拓展至海外，引導國外旅客來台使用。據了解，LINE Pay目標是可以綁定錢包與信用卡，擴展海外支付據點，建構完整支付生態圈。也將提供完善金融產品平台服務，包括提供保險、貸款、信用卡申辦服務等，增加附加價值服務。

LINE Pay指出，過去的一年中，台灣行動支付市場蓬勃發展，但競爭更激烈，許多金融機構也跨足支付領域或打造自已的點數生態圈，面對既有者與新進者的挑戰，將推出新的支付服務，發展支付行銷，滿足用戶與合作夥伴對行動支付前景的期待。LINE Pay在未來營運計畫中仍強調將確保第三方支付業務的安全、風險控管與法遵，未提及電子支付執照業務的任何進度。

LINE LINE Pay 生態

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