新台幣開盤貶2分 為32.55元

成立於1983年的三商餐飲，以三商巧福牛肉麵專賣店起家，在台灣可說是無人不曉，現在要上市了！三商餐飲周二(6/25)向證交所申請股票上市，賣牛肉麵賣到股票上市，也引起熱議。 根據證交所公告，三商餐飲(7705)以及富威電力(6994)2家公司向證交所送件，申請股票上市，累計今(2024)年申請股票上市的國內公司(不含創新板)達6家。 三商餐飲是國內的餐飲集團，根據官網，以三商巧福牛肉麵專賣店起家，不僅是台灣第1家速食連鎖店，多年來更以「全國最大的牛肉麵連鎖店」著稱於餐飲業。 三商餐飲旗下擁有三商巧福、拿坡里、福勝亭、三商鮮五丼、品川蘭、BANCO、拿坡里炸雞、巧福PLUS、三商餐飲雲端廚房、虎記餃子等十大餐飲品牌總店數超過 412家。公司於2023年12月22日以91元認購價登錄興櫃，股價最高來到138元。

2024-06-28 07:40