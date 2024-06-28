元大公益圓夢計畫攜手九團體 匯集志工夥伴暖心力量永續共好

元大金控暨元大文教基金會長期關注公益教育議題，發起「Dream Big 元大公益圓夢計畫」，2024年已邁入第8屆，歷經書審、訪視及評選3階段，入選團體增額至9個單位；元大打造公益平台，匯集志工與歷屆夥伴的暖心力量，6月27日舉辦期初發表會，發表一系列深入在地社區的圓夢計畫，用愛點亮社會的每個角落，攜手各界資源永續共好。

元大公益圓夢計畫於2016年開辦，結合企業內外部資源，打造多元互動的公益平台，至今已投入逾7,000人次志工服務，累計陪伴45個團體圓夢，超過20萬人次受惠。第八屆計畫自今年3月啟動，以「科技教室．永續未來」、「因為有愛．共融無礙」及「樂齡生活．暖心陪伴」等3大方向投入社會關懷。

元大文教基金會執行長鍾秀玲表示，元大連續三年增加圓夢名額，串聯全台各地教育單位及社福團體，希望達到關懷守護共好目標，成為堅強後盾。圓夢計畫最廣為人知的就是多元志工服務，元大希望擴大公益影響力，號召更多外部志工投入，匯集暖心力量，攜手各界資源一起打磨九個夢想寶石，散發璀璨光芒！

元大金控以「成為國際永續標竿企業 積極為後代推動更好的未來」為永續願景，積極呼應聯合國永續發展目標，將「消除貧窮」(SDG1)、「優質教育」(SDG4)、「永續城鄉」(SDG11)等3大方針作為公益策略，秉持著「公益，是不斷堅持的付出！」使命，以「志工投入·公益平台」、「弱勢扶助·兒少關懷」、「助學培育·青年自立」、「普惠金融·創新養成」、「健康醫療·老年照護」、「社區服務·環境守護」等六大面向做為執行目標，將金融本業專長融入公益關懷行動，積極投入多元教育資源，讓公益脈動更加活絡。 第八屆Dream Big 元大公益圓夢計畫入選團體(資料來源：元大金控)

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