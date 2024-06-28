住宅火險保單電子化新進度！7家先導銀行7月正式啟用

為使保險業邁向永續，產險公會積極推動住宅火險保單電子化，7家先導銀行與16家產險公司端「資訊流」系統測試及提供銀行住火保單資訊的「查詢平台」已順利完成，將於7月正式啟用，未來民眾申辦房貸時，7家先導銀行可透過住宅火險保單作業電子化系統進行保單核對作業，以取代各家產險公司紙本保單，產險公會也期盼今年能夠達成358萬張住宅火險保單全面電子化目標。

截至今年5月底，全台住宅地震保險有效保單數為358.1萬件，全國平均投保率為38.55%，其中近九成來自銀行押貸業務，但其耗費大量的保單用紙及印刷油墨，不符合ESG的精神，因此產險公會2022年底與保發中心溝通並達成共識，全力推動住宅火險作業電子化。在今年7月首波採用住宅火險保單電子化的先導銀行包含兆豐銀行、台灣銀行、國泰世華銀行、玉山銀行、華南銀行、元大銀行及彰化銀行。

國泰世華銀指出，銀行端透過住宅火險保單作業電子化系統，日後審核房貸案件將可線上查閱擔保品的住宅火險投保內容，取代過去的紙本保單核對作業，預期將可大幅降低紙張消耗、節省人工作業時間並杜絕紙本保單寄送遺失的風險，同時有效提升貸款作業效率。

玉山銀表示，銀行未來可於保發中心平台查詢顧客投保資料，加快撥款作業效率，顧客同時享受更好的貸款體驗；對銀行內部而言，每年產生大量紙本保單與收據，衍生人工建檔覆核、倉儲保管空間、續保作業確認、保單過期銷毀等人力物力成本，可由電子資訊流程取代，在個金業務領域，每年能節省超逾66萬張紙與對應的倉儲空間。

國泰產險表示，在銀行業、產險業及保發中心的協力下，推動貸款擔保品的保單審核電子化，實現揮別住宅火險紙本保單的日子。展望未來，產險業下一步將推動「全流程無紙化」，引導客戶選擇留存電子保單；國泰產險亦將持續投入數位創新研發，提供更便捷的數位體驗。

兆豐保險指出，住宅火險保單電子化後，保戶就能透過電子郵件迅速取得保單，還能將保單保存於手機、平板電腦等智慧型行動裝置，可隨時查閱且可避免紙本遺失方便管理；為提高住宅火險投保率，也鼓勵民眾多利用網路投保住宅火險，用經濟實惠的價格替自己的家建構充足的保障。

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