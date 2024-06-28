住宅火險保單電子化新進度！7家先導銀行7月正式啟用

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

為使保險業邁向永續，產險公會積極推動住宅火險保單電子化，7家先導銀行與16家產險公司端「資訊流」系統測試及提供銀行住火保單資訊的「查詢平台」已順利完成，將於7月正式啟用，未來民眾申辦房貸時，7家先導銀行可透過住宅火險保單作業電子化系統進行保單核對作業，以取代各家產險公司紙本保單，產險公會也期盼今年能夠達成358萬張住宅火險保單全面電子化目標。

截至今年5月底，全台住宅地震保險有效保單數為358.1萬件，全國平均投保率為38.55%，其中近九成來自銀行押貸業務，但其耗費大量的保單用紙及印刷油墨，不符合ESG的精神，因此產險公會2022年底與保發中心溝通並達成共識，全力推動住宅火險作業電子化。在今年7月首波採用住宅火險保單電子化的先導銀行包含兆豐銀行、台灣銀行、國泰世華銀行、玉山銀行、華南銀行、元大銀行及彰化銀行。

國泰世華銀指出，銀行端透過住宅火險保單作業電子化系統，日後審核房貸案件將可線上查閱擔保品的住宅火險投保內容，取代過去的紙本保單核對作業，預期將可大幅降低紙張消耗、節省人工作業時間並杜絕紙本保單寄送遺失的風險，同時有效提升貸款作業效率。

玉山銀表示，銀行未來可於保發中心平台查詢顧客投保資料，加快撥款作業效率，顧客同時享受更好的貸款體驗；對銀行內部而言，每年產生大量紙本保單與收據，衍生人工建檔覆核、倉儲保管空間、續保作業確認、保單過期銷毀等人力物力成本，可由電子資訊流程取代，在個金業務領域，每年能節省超逾66萬張紙與對應的倉儲空間。

國泰產險表示，在銀行業、產險業及保發中心的協力下，推動貸款擔保品的保單審核電子化，實現揮別住宅火險紙本保單的日子。展望未來，產險業下一步將推動「全流程無紙化」，引導客戶選擇留存電子保單；國泰產險亦將持續投入數位創新研發，提供更便捷的數位體驗。

兆豐保險指出，住宅火險保單電子化後，保戶就能透過電子郵件迅速取得保單，還能將保單保存於手機、平板電腦等智慧型行動裝置，可隨時查閱且可避免紙本遺失方便管理；為提高住宅火險投保率，也鼓勵民眾多利用網路投保住宅火險，用經濟實惠的價格替自己的家建構充足的保障。

保單 國泰世華 產險

延伸閱讀

從小到大的痣竟然是惡性腫瘤！保險公司1理由拒賠 法院判賠89萬

「不保證續保」健康險來了

4大保險新規將上路！失能險、旅平險⋯權益有何變化？實支實付副本理賠用到這時

《「我是有錢人」迷思744》醫療險政策改革掀停賣潮，民眾只能坐以待斃？！

相關新聞

實支實付險新制7月上路 理賠不能超過總醫療費

實支實付險新制7月上路，民眾新投保的實支險理賠將不能超過總醫療費用。金管會正檢視產壽險公會所提的三大配套措施，一、續保件...

壽險業5月獲利腰斬 6月起將因「這三利多」吹響反攻號角

5月台幣升值0.38%使壽險業未避險部位（33%）虧損增加，帶動避險成本上揚，使5月壽險業稅前盈餘一口氣大降到208億元...

5月新台幣揮別貶勢轉升 壽險業淨匯損數字曝光「寫今年新高」

新台幣5月升值1.22角，整體壽險業避險前出現新台幣492億元兌換損失，經過避險及收回外匯價格變動準備金後，壽險業單月匯...

煙硝戰起！金管會大鬆綁電支業務 恐搶食第三方支付大餅

支付戰國時代來了。金管會修正「電支機構管理規則」擴大支付範圍，一、不特定金額的自動交易扣款類型，改採「負面表列」如手機中...

電支用戶更方便了 金管會開放未來可綁定特店和三大平台

為使民眾使用電支更加便利，金管會今日宣布，將對「電支機構業務管理規則」進行修法，最大的突破有二，一是以前電支不能開放綁定...

迎戰AI！金管會三路並進納管「機器人理財」 第四季上路

迎戰AI（人工智慧），金管會宣布三路並進納管「機器人理財」。一、將原屬「自律規範」的機器人理財，提升法令位階到《投信顧法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。