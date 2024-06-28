實支實付險新制7月上路 理賠不超過總醫療費用

實支實付險新制7月上路，民眾新投保的實支險理賠將不能超過總醫療費用。金管會正檢視產壽險公會所提的三大配套措施，一、續保件也可續用副本理賠，二、住院醫療、傷害醫療均分別適用正本限額，跨不同險種都可理賠，三、海外突發疾病等未要求正本者，仍可用副本理賠。

保險局副局長蔡火炎說，其他如團險、旅平險、學保等本就有另外規範，不納入這次新制範圍，其次，住院醫療、傷害醫療是分開適用，因此可以做跨險種理賠。

如某甲買了住院醫療、傷害醫療的實支險，各投保10萬元，發生意外跌倒，住院腳開刀，實際醫療費5萬，這時候，某甲就可拿一張正本醫療收據，理賠這兩大險種共10萬元（每張理賠額仍以實際醫療費5萬元為限）。

他說，可用副本理賠者還包括續保件，可依照原條款做理賠。金管會也正檢視產壽險公會提的配套措施，盡快會發布。

為讓實支實付醫療險回歸「損害填補」，有實際支出才理賠，金管會修改「人身保險商品審查應注意事項」，7月1日起要求實支住院醫療險、實支意外醫療險，這兩大實支險，未來僅限民眾醫療收據的「正本」理賠。

產壽險公會認為商品設計及內部規範調整作業時間不足，預計10月1日起才有新商品推出。

蔡火炎說，過渡期間仍需要依照損害填補原則處理，簡單說，7月1日起的新實支險，一律理賠不能超過總醫療費用。

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