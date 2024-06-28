快訊

把樹當汙染源在管？環境部公告避種15種「空汙」樹 民間炸鍋

恐飆38度高溫！注意防熱傷害 11縣市亮高溫橙色燈號

匯價效應…壽險業獲利衰退 5月大減56%至208億元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
5月新台幣匯率升值0.38%，使壽險業33%的未避險部位虧損增加。 聯合報系資料照
5月新台幣匯率升值0.38%，使壽險業33%的未避險部位虧損增加。 聯合報系資料照

5月新台幣匯率升值0.38%，使壽險業33%的未避險部位虧損增加，避險成本上揚，使5月壽險業稅前盈餘降到208億元，為今年單月新低，較前一個月大減56%，累計前五月稅前盈餘1,640億元，市場預期，6月進入認列現金股息高峰、股匯市順風，全年獲利仍可期待。

金管會官員說，5月獲利較前一個月走低，是因新台幣匯率升值、推升避險成本走高，吃掉了業者的實現股票資本利得。

壽險業近年獲利概況
壽險業近年獲利概況

數據顯示，5月單月壽險業國外投資淨利益降到308億元，也是今年單月新低，月減76%，全是因匯兌和避險成本所致，累計前五月國內外總投資（含外匯準備金淨變動）淨利益5,736億元，年增略降到56%。

法人指出，6至8月進入壽險業認列現金股利高峰期，6月台股大漲逾8%，美國標普500指數也有近4%漲幅，新台幣匯率又貶破32.5元，股息與股、匯市順風等三大利多，壽險業6月起獲利有機會吹起反攻號角。

惟法人也示警，一旦9月美聯準會啟動降息，美元指數變化將牽動壽險業避險成本，預估壽險業全年避險年化成本，將回到1%~1.5%較高水位。

金管會昨日公布5月保險業獲利、淨值和匯兌成本。1月壽險業大賺318億元後，2月降到211億，3月翻倍到431億，4月動能更盛大賺472億元飆九個月高點，5月因新台幣匯率回升驟減到208億元今年低點。

5月底壽險業淨值回升到2兆4,752億元的近兩年半高點，月增1,047億元或4%，保險局副局長蔡火炎說，主因金融資產評價利益和獲利同步成長，光近一年就大增5,350億元。壽險業淨值大增，有助減緩增資壓力。

但避險成本仍居高不下，5月壽險業未避險部位達33%（避險比重僅67%），擴大匯兌損失。據統計，5月單月新台幣匯率轉升0.38%，使壽險業海外投資，完全不避險情況下，出現492億元兌換損失。加上5月避險費用高掛314億元，使整體5月壽險業從4月淨匯兌利益轉成損失384億元，是今年以來單月最慘。累計前五月避險成本已達1,693億元，淨匯兌損失862億元。

至於產險業5月稅前盈餘18億元，月增28%，累計前五月賺125億元，蔡火炎說，主因產險業務承保和財務投資淨利均增加所致。

5月單月產、壽險業稅前盈餘為226億元，累計前五月賺進1,765億元，去年同期為虧損。

台幣匯率 壽險業

延伸閱讀

AI持續發威！5月景氣燈號續亮「趨熱」黃紅燈 國發會：景氣回溫

銀行總經理聯繫會議 金管會示警這項缺失

金融三業搶債 砸7,000億元

壽險業高層人事異動！ 台新人壽總經理邢益華請辭

相關新聞

匯價效應…壽險業獲利衰退 5月大減56%至208億元

5月新台幣匯率升值0.38%，使壽險業33%的未避險部位虧損增加，避險成本上揚，使5月壽險業稅前盈餘降到208億元，為今...

外送、叫車、停車開放電支 第4季上路

為方便民眾使用電子支付，金管會昨天宣布，將透過修法鬆綁電支使用範圍，未來包括外送、叫車及停車等三大平台，都可用電支交易；...

國泰金挺再生能源 三路進擊

國泰金控總經理李長庚日前親赴倫敦證交所參加「氣候投資高峰論壇」（Climate Investment Summit）擔任...

國泰金…低碳轉型先鋒 探索淨零解方

國泰金控是亞洲第六家通過科學基礎減碳目標倡議組織SBTi審查的金融機構，並承諾2050年金融資產與淨零碳排，也是台灣第一...

國壽搶頭香 星SPV發美元債

壽險龍頭國泰人壽昨（27）日宣布，透過其全資持有的SPV（特殊目的公司）Cathaylife Singapore Pte...

支付業戰國時代來了 電支機構適用範圍擴大

支付業戰國時代來了。金管會修正「電支機構管理規則」擴大支付範圍，首先，不特定金額的自動交易扣款類型，改採「負面表列」如手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。