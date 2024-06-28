匯價效應…壽險業獲利衰退 5月大減56%至208億元

5月新台幣匯率升值0.38%，使壽險業33%的未避險部位虧損增加，避險成本上揚，使5月壽險業稅前盈餘降到208億元，為今年單月新低，較前一個月大減56%，累計前五月稅前盈餘1,640億元，市場預期，6月進入認列現金股息高峰、股匯市順風，全年獲利仍可期待。

金管會官員說，5月獲利較前一個月走低，是因新台幣匯率升值、推升避險成本走高，吃掉了業者的實現股票資本利得。

壽險業近年獲利概況

數據顯示，5月單月壽險業國外投資淨利益降到308億元，也是今年單月新低，月減76%，全是因匯兌和避險成本所致，累計前五月國內外總投資（含外匯準備金淨變動）淨利益5,736億元，年增略降到56%。

法人指出，6至8月進入壽險業認列現金股利高峰期，6月台股大漲逾8%，美國標普500指數也有近4%漲幅，新台幣匯率又貶破32.5元，股息與股、匯市順風等三大利多，壽險業6月起獲利有機會吹起反攻號角。

惟法人也示警，一旦9月美聯準會啟動降息，美元指數變化將牽動壽險業避險成本，預估壽險業全年避險年化成本，將回到1%~1.5%較高水位。

金管會昨日公布5月保險業獲利、淨值和匯兌成本。1月壽險業大賺318億元後，2月降到211億，3月翻倍到431億，4月動能更盛大賺472億元飆九個月高點，5月因新台幣匯率回升驟減到208億元今年低點。

5月底壽險業淨值回升到2兆4,752億元的近兩年半高點，月增1,047億元或4%，保險局副局長蔡火炎說，主因金融資產評價利益和獲利同步成長，光近一年就大增5,350億元。壽險業淨值大增，有助減緩增資壓力。

但避險成本仍居高不下，5月壽險業未避險部位達33%（避險比重僅67%），擴大匯兌損失。據統計，5月單月新台幣匯率轉升0.38%，使壽險業海外投資，完全不避險情況下，出現492億元兌換損失。加上5月避險費用高掛314億元，使整體5月壽險業從4月淨匯兌利益轉成損失384億元，是今年以來單月最慘。累計前五月避險成本已達1,693億元，淨匯兌損失862億元。

至於產險業5月稅前盈餘18億元，月增28%，累計前五月賺125億元，蔡火炎說，主因產險業務承保和財務投資淨利均增加所致。

5月單月產、壽險業稅前盈餘為226億元，累計前五月賺進1,765億元，去年同期為虧損。

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