中信獲選台灣最佳銀行

因應全球供應鏈重組與移轉趨勢，中國信託銀行積極支持客戶海外布局所需之金融服務，不僅提升獲利，亦成為客戶最佳夥伴，昨（27）日獲《FinanceAsia》（亞洲金融）頒發「臺灣最佳銀行」、「臺灣最佳投資銀行」、「臺灣最佳企業銀行─大型企業與跨國公司」等六項大獎，值得一提的是，中國信託銀行第22度奪下「臺灣最佳銀行」，為本屆頒獎典禮中臺灣銀行業最大贏家。

《FinanceAsia》（亞洲金融）昨日於香港舉行「FinanceAsia Awards 2024」頒獎典禮，由中國信託銀行香港分行資深副總經理林福源出席領獎。主辦單位表示，中國信託銀行去(2023)年合併稅後純益達新台幣413.33億元，業務表現卓越，獲利再創歷史新高，22度獲頒「臺灣最佳銀行」。身為臺灣最國際化之金融機構，中國信託銀行協助企業客戶掌握全球市場動向，滿足客戶海外供應鏈移轉之金融需求，由專業經理人協助了解企業客戶的跨國金流需求，進一步滿足企業客戶員工海外開戶、申辦信用卡金融服務，亦獲得主辦單位高度肯定，榮獲首屆「臺灣最佳企業銀行─大型企業與跨國公司」殊榮。

針對國際關注之永續金融議題，中國信託銀行亦扮演要角，同時擔任國際最大離岸風電開發商沃旭能源及專注能源基礎建設投資基金的哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastructure Partners, CIP）臺灣財務顧問，且於2021年完成亞太首件離岸風電併購、新台幣820億元的沃旭能源「大彰化離岸風電計畫」東南風場；2023年成功簽署亞太最大規模、新台幣1,180億元「海龍離岸風電」專案融資計畫，創下多項紀錄獲評審讚譽，評為「臺灣最佳投資銀行」並獲「高度推薦—臺灣最佳永續銀行」。

透過人工智慧（Artificial Intelligence, AI）與大數據分析，中國信託銀行則積極優化數位金融服務，以EdgE專案（End-to-end digitization）重新設計流程，布建智能決策中樞「中信腦」，推出智能理財工具「Dashboard智能平臺」，以人機協作方式，量身打造最適合客戶的理財建議與產品，獲頒「臺灣最佳創新科技應用銀行」，亦獲「高度推薦—臺灣最佳財富管理暨私人銀行」。中國信託銀行將穩健朝向「臺灣第一、亞洲領先」領導品牌邁進，持續創新商業模式，致力成為客戶心目中最值得信賴的金融服務機構。

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