機器人理財 金管會畫三條紅線
迎戰AI（人工智慧），金管會昨（27）日宣布三路並進納管「機器人理財」。
首先，將原屬「自律規範」的機器人理財，提升法令位階到《投信顧法》，違者可處最重300萬罰鍰或警告等，其次，拉高承作機器人理財的財務條件及增設內控，將有兩家業者得增資，第三，加強外部審查，預計今年第4季上路。
這也是金管會在迎戰AI新興科技世代來臨，率先納管「機器人理財」拉高監理強度。金管會表示，機器人理財規模愈來愈大，拉高監理強度，有助保障投資人權益和業務長遠發展。
據金管會截至今年5月底統計，共有18家業者做機器人理財，客戶數19萬1,579人，資產管理規模89.11億元，相較2018年開辦初期客戶數、規模各翻了14倍和26倍，顯示機器人理財規模大增。
去年金管會已規劃拉高機器人理財監理強度，昨宣布修法，有三大修正重點，一、將屬投信顧公會「自律規範」的機器人理財，提升法令位階到《投信顧法》授權子法的「投顧管理規則」。此舉最大影響是，違者可處60~300萬元罰鍰、糾正警告甚或是停業。
同時明定三大事項，包括：明定自動化投資顧問服務定義；要求與客戶約定及告知客戶重要事項應載明於契約；明定為客戶執行投資組合再平衡交易的應遵循事項。
二、強化公司內部管理及問責機制，主要是拉高承作機器人理財財業務條件和新增配置內稽人員，還需設專責單位。
證期局主秘尚光琪說，18家承作機器人理財者，都是申請投顧執照，包括淨值不能低於面額、資本額2,000萬和營業保證金500萬元；未來新制是拉高資本額到5,000萬、保證金到1,000萬元、淨值仍不能低於面額，依此將有兩家不合規需在一年內做增資調整，屆滿僅能展延一次六個月。
三、加強外部審查及公會自律機制。尚光琪說，未來想要新加入機器人理財市場，或既有業者要變更演算法，都需由公會審查；若既有業者未達到新修正的規範，則給一年緩衝期。
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