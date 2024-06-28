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外送、叫車、停車開放電支 第4季上路
為方便民眾使用電子支付，金管會昨天宣布，將透過修法鬆綁電支使用範圍，未來包括外送、叫車及停車等三大平台，都可用電支交易；此外，目前僅開放不定額的瓦斯水電費可用電支繳納，未來取消正面表列規定後，民眾將可在各種特店直接綁定電支消費。金管會預估第四季上路。
金管會昨天表示將對「電支機構業務管理規則」進行修法，修法之後，以往只有LINE Pay等第三方支付可綁定三大平台消費，未來街口支付、一卡通、全支付等電支業者都可綁定。此外，先前兼營電支業務的銀行業已有可委外上雲端的法源，電支業卻沒有，這次修法也一併給予電支業可「上雲」的法源基礎，增訂可讓其機房上雲的規定。
金管會統計，國內使用電支的人數，今年四月增至二八三六萬人，平均每月代收付金額一五一億元。考量使用電支的民眾日增，金管會因此推動修法。
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