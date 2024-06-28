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國壽搶頭香 星SPV發美元債

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

壽險龍頭國泰人壽昨（27）日宣布，透過其全資持有的SPV（特殊目的公司）Cathaylife Singapore Pte. Ltd.於國外發行10年期6億美元次順位公司債，定價水準為T10+170基本點（以10年期美國公債利率為基準利率），發行收益率為5.988%，債券發行評級為BBB+/BBB+（標普/惠譽）。

國內壽險業將於2026年接軌IFRS 17及ICS，壽險業近年湧現強化資本需求，國壽今年6月初率先於新加坡設立全資持有的Cathaylife Singapore Pte.Ltd.，並於近日成功發行海外債券、搶下頭香。

在國壽之後，南山人壽5月30日經董事會通過，擬在新加坡設立100%持有的SPV，額定資本額為2,000萬美元，設立後將發行具資本性質的美元債．並以取得資金進行投資運用為目的。

南山人壽董事長尹崇堯先前透露，南山上半年已進行兩波新台幣次債募集，預計下半年至海外進行美元次債募集，定價、利率目前還在商議中。

國壽指出，募集資金用途為強化財務結構，充實自有資本及提升資本適足率。本次國壽成功創下台灣保險公司於國際債券市場的首檔美元債券發行，有助拓展國壽的籌資管道並強化清償能力。

國壽日前在亞太區金融中心新加坡和香港舉行投資人交易路演，吸引超過90名投資人參與一對一或一對多投資者會議，最終成功定價，發行收益率為5.988%，票面利率為5.95%，發行規模為6億美元，高於原本預估的5億美元，超額認購約三倍。

國壽 壽險業

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