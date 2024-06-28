國泰金…低碳轉型先鋒 探索淨零解方

國泰金控（2882）是亞洲第六家通過科學基礎減碳目標倡議組織SBTi審查的金融機構，並承諾2050年金融資產與淨零碳排，也是台灣第一家RE100金融業會員，更是台灣再生能源融資的先行者。

國泰金控在低碳轉型、再生能源創新領域面，持續領先試做，帶領市場了解可行性，成為台灣再生能源的重要推手，目前2023年再生能源使用量達1,795萬度，且截至2023年底，低碳投融資金額共計新台幣3,305億元。

國泰金控總經理李長庚日前在「氣候投資高峰論壇」上，提出東南亞推動再生能源的痛點與解方，並分享台灣政府推動再生能源歷程，及國泰作為再生能源先行者的思維，在低碳轉型與再生能源領域，願意持續領先試做，帶領市場了解可行性之成果，也樂意支持對未來有幫助的各種創新模式，並指出亞洲是全球電力需求增長的主要來源，且仍舊高度依賴化石燃料。

東南亞各國政府應持續提升政策穩定性並加強基礎建設，同時善用擔保或混合金融等金融工具，改善新興市場資金成本及投資風險問題，並重視勞工就業等公正轉型議題，以確保能源轉型的成功。

對於未來有幫助的創新模式或方法論，國泰金控樂意支持並持之以恆，與不同領域的夥伴及客戶合作，共同探索更多氣候解決方案，國泰金控暨子公司將於7月3日舉辦「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，聚焦淨零解方和永續金融，邀集國內外重量級永續領域專家學者與標竿企業，如國際氣候組織能源總監Sam Kimmins，一同分享永續前瞻觀點及產業實務，引領台灣企業加速氣候行動，讓世界看到台灣產業淨零的實績與決心。