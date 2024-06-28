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支付業戰國時代來了 電支機構適用範圍擴大

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

支付業戰國時代來了。金管會修正「電支機構管理規則」擴大支付範圍，首先，不特定金額的自動交易扣款類型，改採「負面表列」如手機中的App store可下載的任何App又或是agoda、booking.com等轉介平台，從僅能綁卡扣款，擴及可綁支付帳戶，其次，包括美食、叫車和停車等三大平台，也可綁支付帳戶扣款，將在今年第4季上路。

換言之，目前多數App或平台商，背後只能綁信用卡扣款，現在範圍擴及到電子支付，恐進一步搶食第三方支付（如LINE Pay）市場大餅，宣告支付業正式進入戰國時代。

此政策紅利上路後，民眾將有更多元支付工具選擇，App或平台商也可擴大規模，電支使用場域和範圍擴大，民眾、產業和電支業同享利多，更可擴大非現金支付業務。

據金管會4月底統計，全台2,384萬國人都有使用電子支付，顯示每位國人至少手機上都有一家電支App，會員人數前兩大是街口、一卡通，全都逾630萬人。4月底電支平均每月代收付額是151.8億元，顯示國人已習慣用電支帳戶付款。

為滿足國人民生支付需求，與因應電支業務發展及實務需求，金管會昨宣布修正「電支機構管理規則」有三大重點，一、放寬不特定金額代收付實質交易的自動扣款類型，從目前「正面表列」，改採「負面表列」。

銀行局副局長童政彰說，「不特定金額的自動扣款」，目前僅限如水電瓦斯費、稅費等才能綁定支付帳戶，未來如手機上的App store中可下載的App，又或是agoda、booking.com等平台，只需由電支業者確認特約機構交易流程即可做綁定。

二、擴大特約機構範圍。放寬美食外送、計程車客運服務及停車服務等三大平台業者都可以綁定支付帳戶。童政彰說，因應平台經濟發展，這三類平台具規模經濟、符合小額頻繁等支付特性，因此做鬆綁，未來也會適時檢討其他需求。

目前如food panda是可以綁LINE Pay等第三方支付，未來放寬到可綁電支帳戶，等於電支帳戶搶食了第三方支付市場，市場更關注後市發展趨勢。

第三是為讓電支機構提升精準行銷及服務品質，允許目前十家專營電支業者委外作業可使用雲端服務，以更有效運用資料。童政彰說，目前20家由銀行兼營電支業者並無相關使用限制，這也是為了監理一致性管理。

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