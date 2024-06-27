壽險業5月獲利腰斬 6月起將因「這三利多」吹響反攻號角

5月台幣升值0.38%使壽險業未避險部位（33%）虧損增加，帶動避險成本上揚，使5月壽險業稅前盈餘一口氣大降到208億元的今年單月新低，較上月大減56%，累計前五月稅前盈餘1,640億元，市場預期，6月進入認列現金股息高峰、股匯市全順風，全年獲利仍可期。

金管會官員說，5月獲利較上月走低，是因台幣升值、推升避險成本走高，吃掉了業者實現股票資本利得。

據數據顯示，2024年5月單月壽險業國外投資淨利益降到308億元也是今年單月新低，月減76%，全是因匯兌和避險成本所致，累計前五月國內外總投資（含外匯準備金淨變動）淨利益5736億元，年增也略降到56%。

法人指出，6~8月進入壽險業認列現金股利高峰期，6月台股更大漲逾8%，美國S&P 500指數也有約近4%漲幅，台幣又回貶破32.5元，股息與股匯市順風等三大利多，有機會讓6月起壽險業獲利吹起反攻號角。

惟該法人也示警，一旦9月美國聯準會啟動降息，美元指數變化將牽動壽險業避險成本，成為潛在獲利危機。市場預估壽險業全年避險年化成本，將回到1~1.5%較高水位。

金管會公布5月保險業獲利、淨值和匯兌成本。1月壽險業大賺318億元後，2月略降到211億元，3月翻倍衝到431億元，4月獲利動能更盛，大賺472億元飆9個月高，5月因基期墊高、台幣又回升而驟減到208億元的今年低點。

5月底壽險業淨值回升到2兆4,752億元的近兩年半高點，月增1047億元或4%，保險局副局長蔡火炎說，主因是金融資產評價利益和獲利同步成長，光近一年就大增了5,350億元。壽險業淨值大增，有助減緩增資壓力。

但避險成本仍居高不下，5月壽險業未避險部位達33%（避險比重僅67%），擴大匯兌損失。據統計，5月單月台幣轉升0.38%，使壽險業海外投資，完全不避險情況下，出現492億元的兌換損失。

又加上5月避險費用高掛314億元，使整體5月壽險業從4月淨匯兌利益轉成損失，損失了384億元是今年來單月最慘。累計前五月避險成本已達1693億元，淨匯兌損失862億元。

至於產險業5月稅前盈餘18億元，月增28%，累計前五月125億元，蔡火炎說，主因是產險業務承保和財務投資淨利均增加所致。

累計5月單月產壽險業稅前盈餘226億元，累計前五月1765億元，較去年同期虧轉盈，更是2023年998億元的1.76倍。

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